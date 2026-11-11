המזרחן יוני בן מנחם, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מעריך בראיון לערוץ 7 שהמילה האחרונה לגבי פעולה צבאית נגד המשטר בטהרן עדיין לא נאמרה - למרות ההסתייגויות של הנשיא טראמפ בימים האחרונים.

"זה לא בטוח. טראמפ הוא אדם מאוד אימפולסיבי, אומר דברים והיפוכם, ולעתים הוא אפילו עושה את זה במודע. גורמים בישראל שאומרים אחרי המשא ומתן עם האיראנים אומרים שהכל תקוע - בעיקר סביב סוגיית הגרעין שלא נפתרה. כל עוד הנושא הזה לא נפתר - העניין הצבאי על השולחן.

בסופו של דבר, טראמפ אחרי התבוסה שהמפלגה הרפובליקנית ספגה בבחירות האמצע, לא יהיה מוכן לקבל השפלה איראנית או תבוסה מדינית, בעיקר לא בצורת הסכם שיהיה גרוע עוד יותר מזה שחתם עליו אובמה ב-2015.

הוא יכול להחליט לתקוף באיראן או שיוותר וישראל תישאר עם הבעיה של הגרעין האיראני. חשוב מאוד שגם אם טראמפ לא יצא למתקפה - ישראל תצא בעצמה להשמיד את הגרעין האיראני או לחסל את ההנהגה הזו. אסור לוותר בעניין הזה אחרת נהיה במצוקה קיומית".

בן מנחם נשאל גם, לאור הביקורת הרבה על המהלך, האם נתניהו פעל נכון כשסיכם עם הנשיא טראמפ על הפסקה הדרגתית של הסיוע הביטחוני האמריקני הניתן לישראל.

"נתניהו פעל כאן בצורה נכונה ומחושבת היטב וסיכם עם הנשיא עוד לפני בחירות האמצע שהסיוע ירד בהדרגה. כי עכשיו כשיש שליטה של הדמוקרטים גם בבית הנבחרים וגם בסנאט - הם יכולים להעביר הצעות חקיקה וצעדים נגד ישראל. טוב שישראל הקדימה אותם בנושא הסיוע הביטחוני. אחרת הם היו מתפארים בזה בתור הישג - ונתניהו וטראמפ בעצם משכו להם את השטיח מתחת לרגליים בעניין הזה".