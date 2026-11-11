הממשלה אישרה היום (רביעי) את הבאתם לישראל של כ-600 עולים נוספים מקהילת בני מנשה שבצפון-מזרח הודו, והקצתה למהלך תקציב ייעודי של 45.1 מיליון שקל. ההחלטה, שקודמה ביוזמת שר העלייה והקליטה אופיר סופר ובאישורו התקציבי של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', נועדה להבטיח את המשך העלייה של בני הקהילה לישראל במהלך המחצית הראשונה של שנת 2027.

מדובר בפעימה השלישית במסגרת מתווה רב-שנתי שנועד להשלים את הבאת הקהילה לישראל. ההחלטה הנוכחית ממשיכה את המהלך שאושר בממשלה הקודמת, שבעקבותיו החלו להגיע במהלך שנת 2026 קבוצות נוספות של בני מנשה.

העולים צפויים להגיע ממדינות מיזורם ומניפור שבהודו, שבהן מתגוררים בני הקהילה. על פי המתווה שאושר, הגעתם תתבצע במסגרת הליך מוסדר הכולל הכנה לגיור, קליטה ראשונית בישראל והסדרת מעמדם האזרחי לאחר השלמת התהליך.

רשימת המועמדים לעלייה כבר אושרה בידי משלחת רבנים, שבראשה עמדו הראשון לציון, הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול, בתיאום עם רשות האוכלוסין וההגירה.

סדר הגעתם של העולים ייקבע בהתאם למידת מוכנותם להליך הגיור, תוך מתן עדיפות לאפשרות להביא משפחות שלמות ולסייע באיחוד משפחות שבניהן מתגוררים בישראל.

עם נחיתתם בארץ יופנו בני הקהילה למרכזי קליטה, שבהם ישהו לתקופה של עד שישה חודשים. במהלך תקופה זו ישתתפו בתוכנית קליטה אינטנסיבית, שתכלול לימודי עברית והליך גיור מלא.

לאחר השלמת הגיור יקבלו בני הקהילה מעמד של עולים ואזרחות ישראלית, ובהמשך יעברו להתגורר במגורי קבע ברשויות המקומיות.

במשרד העלייה והקליטה מדגישים כי אישור התקציב וההחלטה נועדו לשמור על רציפות פעילותם של מערכי הקליטה והגיור שהוקמו עבור הקהילה. המהלך יאפשר לצוותים המקצועיים להמשיך את הטיפול בקבוצות העולים ולהיערך להגעתן של המשפחות הנוספות.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך על אישור ההחלטה והדגיש את משמעותה עבור בני הקהילה המבקשים לעלות לישראל ולהתאחד עם קרוביהם.

"הבאתם של אחינו בני מנשה הביתה לישראל היא זכות גדולה ומימוש של החזון הציוני הלכה למעשה. קהילת בני מנשה שומרת על זיקה עמוקה לעם היהודי ולארץ ישראל במשך דורות, ורבים מבניה מבקשים להתאחד עם משפחותיהם שכבר עלו ארצה", אמר סמוטריץ'.

בהמשך התייחס שר האוצר לשיתוף הפעולה עם משרד העלייה והקליטה ולהקצאת המשאבים הנדרשים למהלך.

"יחד עם עבודה נפלאה של שר העלייה והקליטה אופיר סופר והתקציב שאישרנו היום העמדנו את המשאבים ואת המעטפת המקצועית הנדרשת כדי להבטיח את רצף העלייה, להעניק להם קליטה מיטבית ומכבדת, וללוות אותם עד להשתלבותם המלאה בחברה הישראלית", הוסיף.