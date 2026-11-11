משרד החוץ זימן הערב (רביעי) לשיחת נזיפה את שגריר ישראל בהולנד, צבי אבינר ופני, בעקבות התבטאויות חריפות שהשמיע נגד השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'.

בריאיון לעיתון ההולנדי Algemeen Dagblad נשאל ופני על היחס לקיצונים בחברה הישראלית. בתשובתו הבהיר כי גם בישראל יש גורמים שאת עמדותיהם ואת התנהלותם הוא דוחה. "גם בקרבנו יש אנשים שהיינו מעדיפים שלא יהיו איתנו", אמר.

המראיין ביקש לדעת אם הדברים מתייחסים גם לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשר איתמר בן גביר. ופני לא הסתייג מהכללת שני השרים בביקורת שהשמיע. "בהחלט. הם אמרו דברים שאני מוצא נוראים ובלתי מקובלים. אני לא מרגיש שום צורך להגן עליהם".

בהמשך הריאיון נשאל השגריר על "אלימות המתנחלים" ואמר כי לא מדובר בכל המתיישבים. "גרים שם 300 אלף אנשים בהתנחלויות, ובהם כמה אלפי קיצונים. אלה חוליגנים וטרוריסטים יהודים, וכולם צריכים ללכת לכלא", אמר. "אני חושב ש-80% מהישראלים מסכימים עם זה. האלימות הזאת חייבת להיפסק. אני לא רוצה להגן עליה, זה מתועב מה שהם עושים".

לצד זאת הציג ופני עמדה שונה בתכלית כאשר נשאל על הלחימה ברצועת עזה. "אילו יכולנו להימנע מהמלחמה הזאת, היינו עושים זאת. אנחנו לא התחלנו אותה, לא היו לנו תוכניות לפלוש לעזה".

ופני התייחס גם לקושי להסביר את העמדה הישראלית לציבור בהולנד, כאשר התמונות המגיעות מהרצועה מעוררות ביקורת וכעס.

"אם לא מתייחסים להקשר הזה, ורואים רק את ישראל כמי שהחליטה להשמיד את הפלסטינים יום אחרי 7 באוקטובר 2023, אני מבין את הכעס. אבל זה מתסכל מאוד, במיוחד משום שכל כך קשה להסביר את הדברים".

ופני מונה לשגריר ישראל בהולנד לפני יותר משנה. במהלך כהונתו כבר זומן פעמיים לשיחות אצל שר החוץ ההולנדי, בעקבות מחלוקות בין המדינות.