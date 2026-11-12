מקורות ברצועת עזה דיווחו הלילה (חמישי) כי מטוסי חיל האוויר תקפו את בית החולים נאסר בחאן יונס שבדרום הרצועה. על פי הדיווחים, מחלקות הטיפול הנמרץ והכירורגיה בבית החולים נפגעו בתקיפה.

דובר ההגנה האזרחית בעזה מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי חמישה בני אדם נהרגו ולפחות 20 נוספים נפצעו.

מקורות פלסטיניים דיווחו כי בין ההרוגים נמצא ח'אלד אבו ענזה, בכיר במנגנוני הביטחון של חמאס.

בצה"ל טרם אישרו את הדיווחים על התקיפה. בעבר טען צה"ל כי מנגנוני הביטחון של חמאס פועלים מתוך בית החולים נאסר ומשתמשים במתחם לצורכי מעצר, חקירה ועינויים.