עוד לפני שקובעים את הדייט, מתנהל בפנים שיח שלם. לא רוצה לאבד את החופש האישי, יצאתי לכל כך הרבה דייטים מאכזבים, ומה אם אין לנו בכלל על מה לדבר.

מומחית ההתאמה הזוגית פנינה רייפמן, שמעידה על עצמה שחיתנה כמה מאות זוגות, הקדישה לקולות האלה שיעור שלם בפרויקט 252 תחת הכותרת "בדרך לדייט: מי מפחד מהשינוי?". המסר שלה ברור: רוב מה שמכריע דייט קורה עוד לפני שהוא מתחיל.

מתוך תקווה, לא מתוך ספקנות

רייפמן קוראת לקולות הפנימיים האלה אמונות מגבילות. הם משדרים מסביב לשעון, ובמיוחד מתעוררים כשמתכוננים לצאת לדייט. מי שמגיע עם המחשבה שזה עוד דייט להתאכזב ממנו, כבר קבע מראש איך הוא ייגמר. לכן השאלה שהציבה למשתתפים היא איך אפשר "לא לגשת לדייט מתוך ספקנות אלא מתוך תקווה".

חלק מהתשובה הוא לחיות את הרגע. "העבר הוא קיים רק כזיכרון, משהו שקרה. העתיד קיים כדמיון. אבל ברגע זה החיים שלנו מתקיימים", אמרה. גם השינוי, שאנשים כל כך לא אוהבים, הוא לדבריה "ההזדמנות להמציא את עצמך מחדש".

לא פוסלים לפני שלושה דייטים

רייפמן מזהירה מפני פסילה מהירה. תמונה לא מכריעה, כי יש מי שמצטלמים מצוין ויש מי שלא, ובשני המקרים התמונה לא משקפת את המציאות: "אין יותר טוב ממראה עיניים". גם מקצוע אינו סיבה לפסילה. היא מכירה עורכי דין רבים שלמדו, עברו את בחינות הלשכה והשקיעו את מיטב כספם וזמנם, והיום עובדים כפקידים בבנק.

כמה דייטים כדאי לפני שמחליטים? לא פחות משלושה. "דייט ראשון, אולי אתה לא במיטבך. דייט שני, אולי היא לא במיטבה. דייט שלישי, מכריע".

שיחה, לא תחקיר משטרתי

איפה את לומדת, מה ההורים עושים, כמה אחים יש לך. רייפמן קוראת לזה "תחקיר משטרתי", וממליצה להגיע לדייט עם רשימה של נושאי שיחה, בטלפון או על דף. הכלל שלה פשוט: כל מה שרוצים לדעת על הצד השני, מתחילים בלספר על עצמנו. "כל דבר שאני רוצה לדעת עליו, אני אתחיל את הסיפור עליי". כך השיחה הופכת למשחק נעים, ואם יש שתיקה פה ושם, לא נבהלים ממנה. ותמיד להקשיב, כי מתוך שיח אישי שבו אפשר להזדהות ולהרגיש שייכות, נבנית אינטימיות.

הלמה, ופעולה אחת בכל יום

כשהמוטיבציה קורסת, הנטייה הראשונה היא לסגת. כדי לפרוץ חסמים צריך לדעת למה, ולכן חלק מעבודת ההכנה אצל רייפמן הוא לכתוב את הסיבות. היא הקריאה רשימה של בחור שעבר אצלה תהליך: שותפות אמיתית בחיים, לצחוק ביחד, לא להיות לבד בשבתות ובחגים, להרגיש שמישהו רואה אותך באמת. "אם נאחזתם אפילו בדבר אחד או שניים מתוך הסיבות שאותו בחור פה מונה, כבר הרווחתם את מפעל הפיס", אמרה.

ומה שמרחיק מהיעד נראה לפעמים כמו התקדמות: עוד תואר, טיול מסביב לעולם, מכללה חדשה. "כל אלה הם בריחות מהמציאות", קבעה. ההצעה שלה היא יומן, ובכל יום להוסיף בו משהו: "אם לא נעשה כל יום איזושהי פעולה זה פשוט לא יקרה".

גם לסיים בגובה העיניים

כשהצד השני חותך, כדאי לברר בעדינות מה הסיבה, ומי שרוצה להמשיך יכול לומר זאת. "זה לא מוריד מכבודכם", הסבירה. ומי שמסיים יכול להציע להכיר לצד השני חבר או חברה, ולא להיעלם בלי להודיע. "בואו נהיה אנשים נדירים, בואו נהיה כאלה שעושים את זה".

פרויקט 252 הוא קהילה למציאת זוגיות בציבור הדתי, עם שיעור שבועי בכל יום רביעי בערב מפי מאמנים ואנשי מקצוע. פרטים והצטרפות באתר פרויקט 252.