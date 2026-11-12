חיילים בבסיסי צה"ל קיבלו לאחרונה הנחיה לפרק באופן מיידי רכיבי Wi-Fi המותקנים במזגנים, כך נטען בפוסט שפורסם בעמוד מצייצים בפייסבוק.

הדיווח טרם אומת באופן עצמאי, ולא ברור אם מדובר בהנחיה נקודתית או בהוראה רחבה יותר.

לפי הפרסום, ההנחיה נמסרה לאחר שהופצו ברשת טענות שלפיהן גורמים איראניים הצליחו לחדור למזגנים בבסיסים ולהשתמש בחיישנים לצורך מיפוי חללים ואף להפקת תמונות מתוכם.

בפוסט נכתב כי קבוצה איראנית הציגה תמונות שנועדו להמחיש את יכולותיה, אך הועלה בו חשד שהתמונות זויפו. עוד נטען כי גורמים צבאיים הכחישו את דיווחי הריגול.

בשלב זה אין אישור פומבי לכך שצה"ל הורה להסיר רכיבי Wi-Fi מכלל המזגנים בבסיסיו. גם הקשר בין הנחיית הפירוק הנטענת לבין חשש לחדירה איראנית לא אומת.