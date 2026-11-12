רס״ר הזאר גדבאן, חוקרת ביחידת הפח״ע של ימ״ר ש״י

התפתחות בחקירת ניסיון הפיגוע בחווה של חנינה בשומרון: המשטרה ושב"כ הגישו הצהרת תובע נגד מחבל מהכפר הפלסטיני רמון, בשנות ה-30 לחייו, שנעצר בחשד להצתת רכב ותכנון פיגוע דקירה נגד תושבי החווה.

במהלך החקירה הודה המחבל, כי הגיע למקום במטרה לפגוע באחד התושבים, וכי הצתת הרכב הייתה חלק מהאירוע. "הצתתי רכב ליד אוהל של מתנחלים יהודים ובאותו הזמן תכננתי לדקור מתנחל", סיפר בחקירתו.

האירוע התרחש לפני כחודש. על פי ממצאי החקירה, המחבל הגיע לאזור כשהוא מצויד במצת גז ובסכין שאורכה כעשרה סנטימטרים. לאחר שהגיע לחווה הצית כלי רכב שחנה בסמוך למקום. תושבי החווה, שהבחינו בו בזמן ביצוע המעשים, פעלו לנטרלו והזעיקו את המשטרה.

הכוחות החלו באיסוף ראיות וממצאים מהזירה, ובין היתר תפסו את מצת הגז ששימש להצתת הרכב ואת הסכין שהייתה ברשות המחבל.

בהמשך הועברה החקירה ליחידה לחקירת פשיעה חבלנית עוינת בימ"ר ש"י, שפעלה בשיתוף שירות הביטחון הכללי. במסגרת החקירה נבדקו נסיבות הגעתו של החשוד לחווה, הציוד שנשא עמו וכוונותיו בעת ביצוע המעשים.