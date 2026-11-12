כוחות הביטחון בכפר טרפון

כוחות גדולים של משמר הגבול והמנהל האזרחי הגיעו הלילה לכפר טרפון שבבנימין, סמוך ליישוב עטרת, והרסו שלושה בתי מגורים ומבנים נוספים ששימשו את תושבי נקודת ההתיישבות. במהלך הפעילות הוחרמו גם שני כלי רכב וציוד רב.

במהלך הפעילות, כך נמסר מהגבעה, הורו הכוחות לשתי משפחות המתגוררות במקום להישאר בתוך בתיהן, בזמן שהמבנים האחרים נהרסו באמצעות הכלים ההנדסיים.

תושבי כפר טרפון טוענים כי הרקע לפעולת ההריסה הוא הליך משפטי שנפתח בעקבות עתירה של פלסטינים, שלטענתם פלשו בעבר לאתר הארכאולוגי ח'ירבת טרפין, הנמצא בסמוך לגבעה.

לדברי התושבים, האתר ההיסטורי מתוארך לתקופת בית שני, ובמשך שנים התרחשו בו פגיעה בשרידים עתיקים ושוד עתיקות. הם טוענים כי הפולשים פונו בעבר בידי המנהל האזרחי, אך לאחר מכן חזרו לשטח והקימו בו שני בתי מגורים.

לדבריהם, לאחר שהוקמה הגבעה פנו אותם פלסטינים לבית המשפט העליון בבקשה שיורה לצה"ל לאפשר את חזרתם לאזור ולפעול לפינוי נקודת ההתיישבות.

"שוד העתיקות והרס האתר הופסק עם הקמת הגבעה בשל הנוכחות היהודית במקום, אך תיאטרון האבסורד לא נגמר בזה", טענו. "הפולשים הערבים, שלטענתם המשך פעילותם העבריינית באתר הארכאולוגי נמנעה בשנה האחרונה בעקבות הימצאות הגבעה בשטח, עתרו לבג"ץ, ושם דרשו בעזות מצח כי יורה לצה"ל לאבטח את חזרתם למקום וכן יורה למדינה לפנות את הגבעה".

התושבים מתחו ביקורת גם על התנהלות בית המשפט במסגרת העתירה. "לצערנו, למרות האבסורד, שופטי בג"ץ לא בחרו לדחותה על הסף ולנצל את הודאתם של הערבים בבניית הבתים לטובת העמדתם לדין בגין הרס אוצרות מורשת".

בכפר טרפון הפנו את ביקורתם גם כלפי משרד הביטחון והמנהל האזרחי, שלטענתם לא פעלו בבית המשפט נגד העתירה ולא הציגו את טענות התושבים באשר לפגיעה באתר הארכאולוגי. "באופן תמוה, משרד הביטחון והמנהל האזרחי לא ניסו להיאבק בבית המשפט כנגד העתירה המופרכת הזאת, ולא רק שלא הבהירו כי מדובר בפולשים שצריכים להיעצר - גם ביצעו הלילה הרס אלים וברוטאלי בגבעה".