נפל של טיל בריטי בן כמאה שנה התגלה בימים האחרונים סמוך לחוות "אי של שקט" בבנימין, המשמשת מרחב חוסן לפצועי צה"ל וכוחות הביטחון.

הנפל נחשף בעקבות הגשמים האחרונים ואותר על ידי אגף הביטחון של המועצה האזורית בנימין. זמן קצר לאחר מכן הגיע למקום חבלן, והשמיד אותו בפיצוץ מבוקר.

הנפל אותר סמוך לכביש 437, בקרבת חוות ינון וחוות "אי של שקט - לפצועי כוחות הביטחון". החווה הוקמה בתמיכת מועצת בנימין על ידי שיבי ואור כהן ארזי, תושבי היישוב אלון, מתוך סיפור אישי של התמודדות וצמיחה.

שיבי, המתמודד בעצמו עם פוסט טראומה, ביקש בתחילה ליצור לעצמו פינה של שקט בטבע, מקום שבו יוכל למצוא מרגוע ולהתמודד עם הקשיים. עם הזמן הפך המקום שיצר יחד עם רעייתו לחוות חוסן עבור עשרות פצועי צה"ל וכוחות הביטחון מהאזור, המגיעים אליו כדי ליהנות מהמרחבים הפתוחים, להשתתף בפעילויות ולמצוא מעט שקט משגרת ההתמודדות.

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר כי "יש משהו מיוחד בכך שדווקא סמוך לחווה שמעניקה שקט ומזור לפצועי כוחות הביטחון, התגלה נפל מלפני כמאה שנה. מצד אחד שריד מהעבר של האזור הזה, ומצד שני חווה שבה פצועי המלחמות של ימינו מוצאים מקום להתחזק ולצבור כוחות".