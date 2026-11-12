שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף את גוש מתנגדי נתניהו בעקבות המכתב ששיגר אמש יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, לראש הממשלה בנימין נתניהו, ובו קרא להימנע מפעולות צבאיות משמעותיות בתקופת כהונתה של ממשלת מעבר.

הוא דחה את הדרישה והבהיר כי ההחלטות הביטחוניות ימשיכו להתקבל בידי ראש הממשלה, שר הביטחון והממשלה, ללא צורך באישור האופוזיציה.

"אנחנו לא זקוקים לאישור מהאופוזיציה או משום גורם משפטי כדי להנחות את צה"ל לביצוע סיכולים בעזה, פעולות הגנה והתקפה בלבנון, שימור אזור הביטחון בסוריה להגנת יישובי הגולן, פינוי שכונת מחבלים בחברון - מבצע שהוכיח את עצמו מעל ומעבר ביצירת אפקט הרתעה חזק - והמשך הפעילות ההתקפית נגד הטרור ביהודה ושומרון", הצהיר כ"ץ.

בהמשך התייחס גם לאפשרות של פעולות צבאיות מול המשטר בטהרן. "גם מול איראן הוכחנו נחרצות ושיקול דעת, בתיאום מלא עם צה"ל - וכך יהיה גם כעת בהתאם למה שיידרש".

שר הביטחון ביקש להפריד בין המצב הפוליטי לבין האחריות הביטחונית המוטלת על הממשלה. "ביטחון ישראל לא נמצא במעבר ולא ממתין להליכים הפוליטיים שמתנהלים במקביל. יש ראש ממשלה אחד, שר ביטחון אחד שמנחים את צה"ל - וממשלה אחת שאחראית על קבלת ההחלטות בכל הנוגע לביטחון ישראל והגנת תושבי מדינת ישראל, וזאת כמובן תחת הפיקוח הקיים והמתבקש. כך היה וכך יהיה גם בעתיד".