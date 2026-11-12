דרמה גדולה התחוללה אמש במודיעין עילית, כאשר נערה כבת 14 נלכדה במרווח שבין חלון דירתה לסורגים, בקומה השישית והאחרונה של בניין מגורים בעיר.

האירוע החל עם קבלת דיווח במוקד כיבוי והצלה על נערה לכודה בגובה רב. צוותי לוחמי האש מתחנה אזורית בנימין שהוזעקו במהירות לזירה, הבינו מיד עם הגעתם כי דלת הדירה נעולה ולא ניתן להגיע אל הלכודה מתוך הבית.

בעקבות מורכבות האירוע, הוזנק למקום מנוף גבהים מתחנת מתתיהו. שני לוחמי אש עלו לסל המנוף והורמו אל גובה הקומה השישית, שם יצרו קשר עין ודיבור עם הנערה המבוהלת, ופעלו להרגיע אותה תוך שהם מסבירים לה את שלבי החילוץ.

לאחר שהתמקמו בסמוך לחלון, חתכו הלוחמים את סורגי המתכת שחסמו את הגישה אליה, שחררו אותה מהמרווח הצר והורידו אותה בבטחה אל הקרקע כשהיא בריאה ושלמה.

רס"ר יוסי פסי, מלוחמי האש שהשתתפו בפעולה, שחזר את רגעי המתח: "עם ההגעה למקום האירוע ביצעתי הערכת מצב, בה הבנו כי רק באמצעות המנוף ניתן לבצע את החילוץ. פרסנו את המנוף ושני לוחמי אש עלו על הסל. עם ההגעה לקומה בה הנערה נתקעה, יצרנו איתה קשר והרגענו אותה תוך שאנו מסבירים לה את מהלך החילוץ. ביצענו חיתוך של הסורגים, ולאחר מכן הורדנו אותה בבטחה לקרקע".