יותר מחמש שנים וחצי לאחר האסון שבו נספו 45 בני אדם בהילולת ל"ג בעומר תשפ"א, מערכת אכיפת החוק מחדשת את החקירה הפלילית שהוקפאה עם הקמת ועדת החקירה הממלכתית. כך דווח בעיתון 'הארץ'.

מתווה החידוש של ההליכים הפליליים גובש בחודשים האחרונים במסגרת דיונים שקיימה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לצד נציגי הפרקליטות, המחלקה לחקירות שוטרים ומשטרת ישראל.

בסוף חודש אוקטובר עודכנו גורמים במערכת אכיפת החוק בדבר ההחלטה הסופית, שהתקבלה בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ על ידי עמותות שונות, בהן עמותת "ביחד" ולוחמי יום כיפור 1973, שדרשו לפתוח מחדש את התיק.

החקירה המחודשת מתבססת על המלצותיה של ועדת החקירה הממלכתית - שבראשה עמדה תחילה השופטת בדימוס מרים נאור ולאחר פטירתה השופטת בדימוס דבורה ברלינר - אשר קבעה כבר במרץ 2024 כי יש לבחון את חידוש ההליכים הפליליים.

בשלב זה החקירה צפויה להתמקד בבעלי תפקידים בדרגים המקצועיים והמשטרתיים ואינה כוללת חקירת אישים מהדרג הפוליטי, כאשר בין השמות המוזכרים בהמלצות הוועדה נמנים מהנדס הבטיחות של המתחם עאמר ח'ליליה, קצין הרישוי בהילולה רפ"ק שמואל פיאמנטה ומנהלי האבטחה ראובן בן גל ושמעון מלכה.

לצעד דרמטי זה קדמה ביקורת חריפה מצד חבר הוועדה, האלוף במיל' שלמה ינאי, שפנה לנציב הביקורת על הפרקליטות, השופט מנחם פינקלשטיין, והלין על הסחבת ביישום ההמלצות.