בית המשפט העליון הציב לוחות זמנים מחייבים בפני שרי הממשלה בכל הנוגע להמשך מתן הטבות כלכליות לחייבי גיוס שטרם הסדירו את מעמדם מול צה"ל.

בהחלטה שניתנה שעות בלבד לאחר שהממשלה אישרה את מינויו של גדעון סער לתפקיד שר הפנים, קבעו השופטים כי סער יידרש להודיע בתוך 30 יום אם ובאיזה אופן בכוונתו להתנות מתן הנחות בארנונה בהסדרת המעמד הצבאי של מי שנקראו לשירות.

במסגרת ההחלטה, נמנעו שופטי בג"ץ מלהורות על שלילה מיידית וגורפת של ההטבות, ובחרו לחייב את שר הפנים הנכנס לקבל החלטה מנהלית מנומקת בפרק הזמן שהוקצב לו.

לצד ההנחיה למשרד הפנים, הורה בית המשפט גם לשר האוצר ולשרת התחבורה לקבל בתוך 21 יום החלטה מקבילה בנוגע להמשך הענקת הנחות בתעריפי התחבורה הציבורית עבור חייבי גיוס שטרם התייצבו לשירות.

בהחלטתם הבהירו השופטים כי הדיון בסוגיית ההטבות אינו מסתכם רק בשאלת אכיפת הוראותיו של פסק דין קודם בנושא, אלא נוגע באופן ישיר לאכיפת החוק הקובע חובת גיוס כללית ושוויונית.

בכך מעביר בג"ץ את ההכרעה המעשית לידי שלושת השרים, שיידרשו לגבש מדיניות ברורה בסוגיית התמריצים הכלכליים על רקע משבר הגיוס המתמשך.