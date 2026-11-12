קרן "עולם התורה" הודיעה על השקת מהלך כלכלי מיוחד המיועד לאברכי הכוללים הנתמכים על ידי הארגון והנשואים מזה שלוש שנים ומעלה.

במסגרת ההחלטה, יוענקו מענקים כספיים אישיים שיועברו ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, בשיעור של 500 שקלים עבור כל סדר לימוד, כך שאברך הלומד יום שלם יהיה זכאי למלגה חודשית בסך 1,000 שקלים, מעבר לתמיכה הקבועה המועברת למוסדות התורה שבהם הם לומדים.

במכתב מיוחד ששלחה הנהלת הקרן לאברכים, צוין כי המהלך נועד להביע הוקרה והערכה אישית למסירותם הממושכת לעמל התורה.

"הננו רואים בזה כתשלום שכר שמירה, באשר אין שמירה כתורה", ציינו ראשי הקרן במכתב.

בדבריהם הדגישו כי המענקים אינם בגדר צדקה מסורתית אלא תגמול ישיר על עמידתם של הלומדים על משמר הרוח והחברה בכוח התמדתם.