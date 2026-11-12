הברית האוונגלית הגרמנית (EAD) פרסמה הצהרה היסטורית המהווה הרחבה ותיקון ל"הצהרת האשמה" המקורית של הארגון משנת 1946.

ההצהרה החדשה, שנוסחה על ידי הברית לענייני ישראל והמזרח התיכון, הוקראה בטקס זיכרון רשמי שנערך במשרדי הארגון בברלין - סמוך לאנדרטה לזכר יהודי אירופה שנרצחו - במועד המקביל לציון אירועי "ליל הבדולח" (9-10 בנובמבר 1938).

במסמך מודים ראשי הארגון כי הצהרת האשמה מ-1946 הייתה חסרה ולא התייחסה במלואה להיקף המחדלים.

לטענתם, הרדיפה והדחיקה לשוליים של האוכלוסייה היהודית לא זונו בבהירות הנדרשת בעבר, וחמור מכך, צעדים אנטי-יהודיים זכו לעיתים לגיבוי באמצעות טיעונים תיאולוגיים.

"ההנהגה דאז פעלה בניגוד לבשורה, והפכה אשמה בפני אלוהים והעם היהודי. על כך, ה-EAD מבקש את סליחתו של העם היהודי", נכתב בהצהרה.

הארגון הביע "כאב ובושה" על כך שמנהיגיו קיבלו בברכה את "ההתעוררות הלאומית" בשנת 1933 ותלו תקוות בעלייתו של אדולף היטלר לשלטון, תוך מתן תשבחות שגויות והצדקת צעדי המדינה כלפי היהודים.

באירוע ההשקה, התייחס יו"ר ה-EAD, ריינהרדט שינק, למציאות הנוכחית והצהיר כי "מביש שיהודים עדיין אינם בטוחים בגרמניה של היום".

על רקע גילויי אנטישמיות והפגנות בשנים האחרונות, התחייב הארגון במסמך החדש להישאר דרוך, לגנות אי-צדק בנחרצות ולפעול למען הגנת הקהילה היהודית והתנגדות מוחלטת לכל ביטוי של שנאת ישראל.