תקרית מביכה לשר המלחמה האמריקני פיט הגסת': חייל משמר המוצב בקבר החייל האלמוני בבית העלמין הלאומי ארלינגטון נזף אתמול (רביעי) בשר ובחברי פמלייתו, לאחר שחלקם נשמעו צוחקים ומשוחחים בסמוך לאנדרטה.

התקרית, שהתרחשה באחד מאתרי ההנצחה החשובים בארצות הברית, דווחה בוול סטריט ג'ורנל ותועדה בווידאו.

האירוע התרחש לאחר טקס לציון יום ההוקרה ליוצאי הצבא האמריקני. הגסת' הגיע לקבר החייל האלמוני והצטלם במקום לצד רעייתו ובכירים מלשכתו.

בזמן שחברי הפמליה התכוננו לעזוב את המקום, נשמעו חלקם צוחקים ומשוחחים ביניהם. חייל המשמר, שהבחין במתרחש, הסתובב לעבר הקבוצה והשמיע בקול רם הוראה לשמור על כללי ההתנהגות במקום. "כל המבקרים ישמרו על אווירה של שקט וכבוד בכל עת", קרא החייל לעבר הנוכחים.

דובר משרדו של הגסת' הבהיר כי לא הייתה כוונה להביע חוסר כבוד כלפי הנופלים, והדגיש את מחויבותו להנצחת חללי הצבא.

"שר המלחמה ומשרדו תמיד כיבדו, ותמיד יכבדו, את ההקרבה של משרתי ומשרתות הצבא שלנו למען ביטחונה של אמריקה. החייל הזכיר לכולם, כראוי ובכבוד, לשמור על כללי ההתנהגות", נמסר בתגובה.

קבר החייל האלמוני בארלינגטון הוא אתר הנצחה לאומי המוקדש לחללי צבא ארצות הברית שזהותם אינה ידועה. ב-11 בנובמבר 1921 נטמן במקום חייל אלמוני ממלחמת העולם הראשונה, ובהמשך נקברו בסמוך אליו גם חללים אלמונים ממלחמת העולם השנייה וממלחמת קוריאה.

מאז שנת 1937 מוצבת במקום שמירה רצופה, ביום ובלילה. החיילים המופקדים על המשימה משתייכים ליחידה המכונה "המשמר הוותיק", ששורשיה בשנת 1784 ונחשבת ליחידת חיל הרגלים הוותיקה ביותר בשירות פעיל בצבא היבשה האמריקני.