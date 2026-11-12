לפני כשנתיים וחצי נפטר אביהו כהן ז"ל בפתאומיות. ברגע אחד דקלה נשארה לבד עם תשעה ילדים, והקטן שבהם עוד לא היה בן שנה.

אביהו היה קבלן בניין חרוץ, ומי שהכיר אותו מתאר איש חסד. אדם שהושיט יד לכל מי שהיה צריך, גם בתקופות הכי קשות שלו. הוא היה שם בשביל המשפחה, והיה שם בשביל אחרים. עם מותו המשפחה איבדה לא רק אבא ובעל, אלא גם את מי שפרנס את הבית.

מאז דקלה מחזיקה הכול לבד. היא מגדלת תשעה ילדים ומנסה להתמודד עם החובות שהשאיר בעלה. אבל החובות לא נעלמו, הם הלכו והכבידו. היום הם מגיעים לכמיליון שקלים, המשפחה עומדת מול הליכי הוצאה לפועל, ויש חשש ממשי שהילדים יאבדו גם את הבית שבו גדלו.

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ישי כהן, בן 23, השני מבין תשעת האחים, רואה את זה מקרוב. "אמא שלי מוסרת עלינו נפש, עלינו ועל האחים הקטנים", הוא אומר. "באמת שאי אפשר לתאר את זה. אין לה יום ואין לה לילה. כל היום היא בשביל הילדים, חיה בשבילם, מכבסת, מנקה".

לדבריו, הלחץ רק גדל. "החובות יושבים עליה, צוברים ריביות, צוברים עוד ועוד, ועושים לה הרבה לחץ". חלק מהחובות הם למס הכנסה ולמע"מ, ובמקביל גם הבנק לוחץ.

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ישי לא מבקש בשביל עצמו. "אני מרחם עליה", הוא אומר. "אני רוצה שכבר תהיה לה מנוחה, שתוכל סוף סוף לנוח ולדאוג גם לעצמה. אנחנו לא עושים את זה בשבילנו. אנחנו עושים את זה בשביל שלאחים הקטנים שלי תהיה אמא שתומכת ועוזרת, כמו שהיא עושה עכשיו, רק עם הרבה יותר כוחות".

למען המשפחה נפתח קמפיין התרמה בצ'רידי, שנועד לעזור לסגור את החובות ולתת לדקלה ולילדים סיכוי לחיים יציבים. הרב יגאל כהן הצטרף לקריאה וביקש מהציבור לא להשאיר את המשפחה לבד. עד כה גויסו יותר מ-230 אלף שקלים, אבל מול חובות של כמיליון שקלים, הדרך עוד ארוכה.

"את אבא שלהם אנחנו לא יכולים להחזיר", כותבים מארגני הקמפיין. "אבל את הבית ואת העתיד שלהם אנחנו עוד יכולים להציל".

ישי מסיים בפנייה ישירה: "אני פונה אליכם, עם ישראל, לכבוד הקדוש ברוך הוא, ששומע לתפילת יתומים ואלמנות. תעזרו לנו שהחובות ירדו ממנה, ושלאחים הקטנים שלי יהיה טוב".

אביהו היה שם בשביל אחרים. עכשיו תורנו להיות שם בשביל הילדים שלו.

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