הרגע שבו מגיע פסק בוררות לרעתכם הוא אחד הרגעים המתסכלים בכל סכסוך. השקעתם זמן, כסף ואנרגיה בהליך שנועד להיות מהיר ודיסקרטי, ובסופו התקבלה הכרעה שקשה להשלים איתה. התגובה הטבעית היא לחפש בפסק את הטעויות: הטענה שלא התקבלה, הראיה שלא קיבלה משקל, החישוב שנראה שגוי.

אלא שכאן מתחילה הטעות הראשונה. "ביטול פסק בוררות אינו ערעור", מסביר עו"ד אמיר רובין, העוסק בליטיגציה ובדיני בוררות ומכהן גם כבורר וכמגשר. "בית המשפט לא יושב כערכאת ערעור על הבורר ולא יבדוק מחדש מי צדק. השאלה היא אם נפל בהליך פגם מסוג מסוים מאוד, כזה שהחוק מכיר בו כעילה לביטול."

המסלול הצר: עשר עילות, ולא יותר

חוק הבוררות קובע בסעיף 24 רשימה סגורה של עשר עילות שבגינן ניתן לבקש מבית המשפט לבטל פסק בוררות. רובן אינן עוסקות בשאלה אם הבורר צדק, אלא באופן שבו התנהל ההליך ובגבולות סמכותו של הבורר.

לדברי עו"ד רובין, הדרך הנכונה להבין את העילות היא לא כרשימת מספרים, אלא כארבע שאלות:

האם הייתה הסכמה תקפה וסמכות? למשל, כשלא היה הסכם בוררות בר־תוקף, כשהבורר לא מונה כדין או כשחרג מהסמכות שנמסרה לו.

האם ההליך היה הוגן? כשלא ניתנה לצד הזדמנות נאותה לטעון טענות או להביא ראיות, או כשהבורר לא הכריע בעניין שנמסר לו.

האם הבורר מילא את החובות שהצדדים הטילו עליו? כשהוסכם שינמק ולא נימק, כשהוסכם שיפסוק לפי הדין והתעלם ממנו במכוון, או כשהפסק ניתן באיחור.

האם מדובר במקרה חריג במיוחד? פסק שתוכנו מנוגד לתקנת הציבור, או נסיבות שהיו מצדיקות ביטול גם של פסק דין חלוט, כמו תרמית.

"רוב האנשים מגיעים אליי עם רשימה של עשר טענות נגד התוצאה", אומר רובין. "העבודה האמיתית היא למצוא את הפגם האחד או השניים שנכנסים לעילה מוכרת, ושאפשר להוכיח אותם מתוך חומרי הבוררות."

המשוכה השנייה: עיוות דין

גם מי שמצליח להצביע על עילת ביטול עדיין לא סיים את העבודה. סעיף 26 לחוק מאפשר לבית המשפט לדחות את הבקשה אם לא נגרם עיוות דין. כלומר, צריך להראות שני דברים במצטבר: שנפל פגם הנכנס לאחת העילות, ושהפגם הזה פגע בפועל בזכויות המבקש או השפיע על התוצאה.

לכן, צד שהשתתף בהליך, הציג את טענותיו וראיותיו ולא העלה התנגדות בזמן אמת, יתקשה בדרך כלל להוכיח עיוות דין. וגם כשהפגם מוכח, בית המשפט לא חייב לבטל את הפסק כולו: הוא רשאי לבטל רק חלק ממנו, להשלים אותו, לתקן אותו או להחזיר אותו לבורר.

השעון מתחיל לתקתק מיד

אם יש נושא אחד שעו"ד רובין חוזר עליו שוב ושוב, הוא המועדים. ככלל, בקשה לביטול פסק בוררות מוגשת תוך 45 ימים ממתן הפסק, אם ניתן בפני המבקש, או ממסירת העתקו אליו. אבל אם הצד השני כבר הגיש בקשה לאישור פסק הבוררות והיא הומצאה לכם, המועד עשוי להתקצר ל־15 ימים מההמצאה, בכפוף למסגרת הדין.

"הרבה אנשים מחכים, מתייעצים, מתלבטים, ובינתיים הזמן עובר", אומר רובין. "בקשה טובה שמוגשת באיחור עלולה להיות בקשה שלא תידון לגופה." לכן חשוב לבדוק את המועד המדויק מיד עם קבלת הפסק, כולל חריגים ופגרות שעשויים להשפיע עליו.

ארבע טעויות שחוזרות על עצמן

להתייחס לבקשה כאל ערעור. טענות כמו "הבורר העדיף את העד הלא נכון" או "הבורר פירש את החוזה לא נכון" נדחות בדרך כלל כטענות ערעוריות במסווה. להעמיס את כל הטענות האפשריות. ריבוי טענות לא מחזק את הבקשה, ולעיתים קרובות מטשטש את הפגם המרכזי. לא לשמור טענות בזמן אמת. מי שידע על פגם במינוי הבורר או על איחור במתן הפסק, המשיך בהליך ושתק, עלול להיתקל בטענת השתק או חוסר תום לב. לקרוא רק את השורה התחתונה. עילת הביטול מתגלה פעמים רבות דווקא בפרוטוקולים, בהחלטות הביניים ובהתכתבויות, ולא בפסק עצמו.

איך זה נראה בתיק אמיתי

בתיק פפסימדוב נ' צבניאשוילי (הפ"ב 25859-05-20, בית המשפט המחוזי בבאר שבע) ייצג משרדו של עו"ד רובין לקוחה שנגדה ניתן פסק בוררות בסך 1,300,500 ש"ח. בית המשפט קיבל את הטענה כי לא ניתנה לה הזדמנות נאותה להציג את טענותיה וראיותיה, ביטל את הפסק ודחה את הבקשה לאשרו.

"התיק הזה לא נוצח בגלל שהוכחנו שהבורר טעה בתוצאה", מסביר רובין. "הוא נוצח כי הראינו, מתוך החומר עצמו, שהלקוחה לא קיבלה הזדמנות אמיתית להישמע. זה ההבדל בין ערעור לבין ביטול פסק בוררות." כמובן, כל תיק נבחן לפי נסיבותיו, ותוצאה בתיק אחד אינה מבטיחה תוצאה דומה בתיק אחר.

מה להכין לפני הפגישה הראשונה

בגלל המועדים הקצרים, כדאי לפנות לעורך דין בוררות כבר בימים הראשונים אחרי קבלת הפסק. כדי לבדוק אם קיימת עילת ביטול ממשית, כדאי לרכז מראש:

את הסכם הבוררות או שטר הבוררות

את כתבי הטענות, הפרוטוקולים והחלטות הבורר

את הראיות המרכזיות וההתכתבויות שבהן הועלו התנגדויות

את פסק הבוררות ואת המסמך שמעיד מתי הומצא

כל בקשה לאישור הפסק שהומצאה לכם

"פסק הבוררות הוא נקודת הסיום של ההליך", מסכם רובין. "אבל הבדיקה אם אפשר לבטל אותו חייבת לחזור להתחלה."

שאלות ותשובות על ביטול פסק בוררות

האם אפשר לערער על פסק בוררות?

רק אם הצדדים הסכימו על כך מראש, בהסכם הבוררות. ערעור יכול להתנהל בפני בורר אחר, או ברשות בפני בית המשפט, לפי מה שנקבע. כשאין הסכמה כזו, הדרך המרכזית לתקוף את הפסק היא בקשה לביטולו.

תוך כמה זמן צריך להגיש בקשה לביטול?

ככלל, תוך 45 ימים ממתן הפסק או ממסירת העתקו. אם הומצאה לכם בקשה לאישור הפסק, המועד עשוי להתקצר ל־15 ימים מההמצאה. קיימים חריגים, ולכן כדאי לבדוק את המועד מיד עם קבלת הפסק.

האם טעות של הבורר מספיקה כדי לבטל את הפסק?

בדרך כלל לא. בית המשפט אינו בוחן מחדש אם הבורר צדק. צריך להראות פגם שנכנס לאחת מעשר העילות שבסעיף 24 לחוק הבוררות, ובנוסף שהפגם גרם לעיוות דין.

מה בית המשפט יכול להחליט?

בית המשפט רשאי לבטל את הפסק כולו או חלק ממנו, להשלים אותו, לתקן אותו או להחזיר אותו לבורר. הוא גם רשאי לדחות את הבקשה ולאשר את הפסק.

עו"ד אמיר רובין (LL.M, אוניברסיטת בר־אילן) עומד בראש משרד בוטיק בראש העין העוסק בליטיגציה אזרחית־מסחרית ובדיני בוררות, ומכהן גם כבורר וכמגשר. טלפון: 054-3999810.

האמור בכתבה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לבדיקה פרטנית של כל מקרה.