לצד מערכת ההתרעה, שפעלה לראשונה באירוע אמיתי, האירוע מחזיר לשולחן שאלה הנדסית שקטה יותר: לפי אילו נתונים בוחרים מערכת קירות למבנה חדש. באקובילד סיסטם בע"מ, היבואנית הבלעדית של NUDURA ICF בישראל, מציעים להתחיל מהנתונים שנמדדו במעבדה. בהקשר המקצועי, ייעוץ מקצועי של אקובילד מספק הרחבה רלוונטית לנושא.

מה קרה במפרץ אילת

לפי המכון הגיאולוגי, מוקד הרעידה היה בים, סמוך לחוף באזור טאבה, ועוצמתה עודכנה מ־4.4 ל־4.5. התרעות פיקוד העורף הופעלו סמוך לשעה 11:25 באילת, באילות, באזור התעשייה שחורת, בבאר אורה, באליפז ובאזור מכרות תמנע, והתושבים התבקשו לצאת לשטח פתוח. בנמל התעופה רמון הוקפאה הפעילות התעופתית עד לסיום סריקות ובדיקות תשתית, והיא חודשה כעבור כ־40 דקות. כ־50 דקות אחרי ההתרעה הודיע פיקוד העורף כי ניתן לחזור למבנים שלא נגרם להם נזק נראה לעין.

זו הפעם הראשונה שפיקוד העורף מפעיל התרעה על רעידת אדמה בפועל מאז שמערכת ההתרעה הייעודית נכנסה לפעולה לפני כחמש שנים. המערכת נשענת על רשת גלאים סייסמיים שהתקינו רשות החירום הלאומית והמכון הגיאולוגי ברחבי הארץ. האירוע מצטרף לשורת רעידות קלות שהורגשו בישראל בחודשים האחרונים, ובהן רעידה בעוצמה 3.4 בערבה ב־21 באוקטובר.

ההתרעה נותנת שניות, התכנון קובע את ההתנהגות

מערכת התרעה מעניקה לציבור שניות יקרות. אבל האופן שבו מבנה מגיב לתנודות הקרקע נקבע שנים קודם לכן, על שולחן התכנון. כל מבנה חדש בישראל מתוכנן לפי התקן הישראלי לתכן מבנים לעמידות ברעידות אדמה, ת"י 413, וזה הבסיס המחייב. השאלה שמתכננים, יזמים ורשויות יכולים לשאול מעבר לכך היא אילו נתונים מדודים קיימים על התנהגות מערכת הקירות עצמה תחת עומס מחזורי, ולא רק על החומרים שמהם היא עשויה. הנתונים הסייסמיים המלאים מופיעים בדוח Eucentre EUC062/2024E .

באקובילד מכנים זאת "להעלות את רף ההוכחה". הכוונה אינה להטיל ספק במבנים קיימים, שתוכננו לפי התקנים שחלו עליהם, אלא להוסיף לתהליך הבחירה של מבנה חדש קריטריונים הנדסיים שניתן לבדוק, להשוות ולתעד.

מה נמדד במעבדת EUCENTRE בפאביה

שקילות ליכולת הנשיאה ולקשיחות של קיר בטון מזוין יצוק באתר, הן במנגנון כשל של גזירה והן במנגנון כשל של כפיפה.

דוקטיליות ( μ ) של 15 עד 19 בקירות NUDURA , לעומת 8 עד 12 בקירות הייחוס. לפי סיכום הדוח מדובר בשיפור של 87%.

מחברי הפולימר של התבנית לא יצרו נקודות תורפה בליבת הבטון המזוין ולא פגעו בתפקודה. זו הייתה השאלה ההנדסית המרכזית שעמדה לבחינה.

לאחר הסרת לוחות ה־ EPS נמצא בקירות NUDURA נזק מצטבר מופחת בהשוואה לקירות הייחוס.

דוקטיליות היא היכולת של רכיב מבני להמשיך להתעוות מעבר לנקודת הכניעה בלי לאבד את יכולת הנשיאה שלו, ובכך לפזר אנרגיה. זה עיקרון מרכזי בפילוסופיית התכן הסייסמי של Eurocode 8, ובמידה רבה גם בתכן הסייסמי המקובל בישראל: לא רק כמה כוח רכיב מסוגל לשאת, אלא איך הוא מתנהג כשהעומס חוזר שוב ושוב.

האם תוצאות מעבדה מבטיחות התנהגות ברעידה מסוימת?

לא. תוצאות מעבדה מתארות את הדגמים שנבדקו, בתנאי פרוטוקול מבוקר. התנהגות של מבנה שלם ברעידת אדמה תלויה גם בתנאי הקרקע, בסידור הקירות בתוכנית, בפרטי הזיון והחיבורים ובאיכות הביצוע באתר. הערך של הנתונים הוא שהם נותנים למהנדס הקונסטרוקציה בסיס מדוד במקום הנחה. כל פרויקט בשיטת NUDURA מתוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקציה מורשה, לפי ת"י 413 ולפי דרישות התקינה הרלוונטיות.

למה זה חשוב ליזמים ולגופים ציבוריים

מבנה שתוכנן השנה צפוי לשמש את דייריו 50 עד 100 שנה, ובמהלכן הוא עשוי לחוות כמה אירועים סייסמיים בעוצמות שונות. ההחלטה על מערכת הקירות משפיעה לא רק על הבטיחות, אלא גם על מה שקורה אחרי האירוע: היקף הבדיקות הנדרשות, עלויות התיקון והזמן עד לחזרה מלאה לשימוש. ההודעה של פיקוד העורף היום, שלפיה ניתן לחזור למבנים שלא נגרם להם נזק נראה לעין, ממחישה עד כמה המצב של המבנה אחרי הרעידה הוא שאלה מעשית. לכן הנתון על נזק מצטבר מופחת רלוונטי במיוחד לבתי ספר, למרפאות ולמבנים שצריכים לחזור לפעילות מהר.

הניסיון שמאחורי המערכת

שיטת NUDURA ICF נמצאת בשימוש ביותר מ־86 מדינות, וחצי מיליון יחידות דיור נבנו בה, לצד בתי ספר, בתי חולים, בסיסים צבאיים ומרכזי קניות. אקובילד סיסטם פועלת בישראל מאז 2016 ומוסמכת לתקן ISO 9001:2015. המערכת יוצרת קיר בטון מזוין מונוליטי, שנוצק בין שני לוחות בידוד מ־EPS מעכב בעירה. כך מתקבלים בקיר אחד גם השלד, גם הבידוד הרציף וגם עמידות אש של עד 4 שעות למכלולי קיר שנבדקו, בהתאם ל־UL Design U930.

"ההתרעה היום פעלה כפי שתוכננה, וזו בשורה חשובה לכל תושבי הדרום", אמר דורון ערוסי הלוי, מייסד ומנכ"ל אקובילד סיסטם בע"מ. "אבל ההחלטה שקובעת איך מבנה יתנהג מתקבלת הרבה לפני כל רעידה, בשלב התכנון. אנחנו לא מבקשים מאף אחד להאמין לנו על המילה. אנחנו מבקשים לבחון את הנתונים: 11 קירות בקנה מידה מלא, פרוטוקול בדיקה בינלאומי ותוצאות שכל מהנדס יכול לקרוא בעצמו."

חמש שאלות לבחינת מערכת קירות בפרויקט חדש

לאור האירוע, אקובילד ממליצה ליזמים, למתכננים ולגופים ציבוריים להוסיף לתהליך הבחירה את השאלות הבאות, לגבי כל מערכת קירות שנבחנת:

אילו בדיקות מחזוריות בקנה מידה מלא בוצעו למערכת, באיזו מעבדה ולפי איזה פרוטוקול? מה ערכי הדוקטיליות שנמדדו, ומול איזה קיר ייחוס הם הושוו? האם נבחנה ההשפעה של רכיבי התבנית או החיבורים על ליבת הבטון? האם תועד הנזק המצטבר לאחר העומס המחזורי? האם התכן נעשה לפי ת"י 413 ובליווי של מהנדס קונסטרוקציה מורשה?

אודות אקובילד סיסטם

אקובילד סיסטם בע"מ היא היבואנית הבלעדית של מערכת NUDURA ICF לישראל, ופועלת בישראל מאז 2016. החברה מלווה יזמים, קבלנים ומתכננים בפרויקטים למגורים, למבני ציבור ולמתקנים קריטיים, ומפעילה אקדמיה מקצועית להכשרת קבלנים ובונים לשיטת NUDURA.