היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, נערך בימים אלה להגשת ערעור על תוצאות הבחירות בשורת קלפיות במגזר הערבי. בראיון לערוץ 7 הוא מספר על ההיערכות ומדבר על ההשלכות הצפויות למהלך.

"עד יום רביעי, 14 ימים מאז שהתוצאות פורסמו ברשומות, אפשר להגיש ערעורים", מציין עו"ד בומבך ומספר על ראיות רבות שמצטברות לשורה ארוכה של עבירות שבוצעו בקלפיות הערביות ושהיה בכוחן להשפיע על התוצאות הארציות. "נציג הרבה מאוד ראיות, נראה תצהירים של משקיפים ושל אזרחים שראו שנעשה שימוש פסול ביישומונים. אנחנו זוכרים את קרב האיתנים בבג"ץ בנושא יישומון האלקטור. קבעו שם שזה פוגע בפרטיות. מסתבר שהליכוד ומפלגות אחרות שמרו על טוהר הבחירות ולא השתמשו ביישומונים, בעוד שבכל רחבי המגזר הערבי נעשה שימוש ביישומונים דיגיטאליים ובטפסים ידניים. יש לנו מאות עדויות על כך. זו פגיעה קשה בשוויון, כי אם לך אסור להמריץ ולאחרים מותר, זה חוסר שוויון ולכן רואים עלייה תלולה בבוחרים בריכוזים הערביים".

לבד מכך נאספות אצל בומבך עדויות לשוחד בחירות, להצבעות של אנשים שהצביעו כמה וכמה פעמים, מצביעים שאיימו על חברי ועדות קלפי, אנשים שהצביעו במקום אנשים שאותם הם מלווים, כמו נכים, ועוד. עם זאת, בדבריו מתמקד עו"ד בומבך במה שהוא מגדיר כהשלכות הרוחב שבעיניו הן הפגיעה המהותית בתוצאות, והדברים התבצעו דרך אותו שימוש ביישומונים להמרצת הבוחרים.

"אנחנו זוכרים שאת תוצאות הבחירות למבקר המדינה פסלו כי טענו שהופר עקרון החשאיות. כאן לא רק הופר עקרון החשאיות כשאנשים הצטלמו כדי להוכיח שהם הצביעו כפי שהם נדרשו, אלא גם עקרון השוויון הופר כאשר מפלגות מסוימות לא יכלו להמריץ בוחרים ואחרים כן".

"השיא הנוסף שעליו אנחנו מתבססים הוא חקירת השב"כ. אנחנו זוכרים את דרישת השופט סולברג לפני שבועיים מהשב"כ לחקור חשדות חמורים לפגיעה קשה בטוהר הבחירות, שיש מדינות עוינות וגורמים זרים שנתנו מימון זר ומדובר בכמאה מיליון שקלים לפחות", אומר בומבך ומוסיף כי מתרחש כאן אירוע תמוה כאשר "מצד אחד השופט סולברג מבין את חשיבות העניין והורה לאתר נתונים במהירות, מצד שני היועמ"שית שמה מקלות בגלגלים ומקשה מאוד על החקירות, למרות שיש תשתית ראייתית מאוד ברורה, למשל כלפי איימן עודה שאף אחד לא מתכוון לחקור אותו. השב"כ דורש לחקור חברי כנסת בסיעות הערביות והדבר הזה לא נעשה. למשל, מה שקורה עם אחמד טיבי שהיה בקטאר כמה ימים לפני הבחירות, לא מן הראוי לשאול אותו מה הוא עשה שם?".

"איך יתכן שהיועמ"שית קובעת הלכה חדשה שאם אין ראיות לא חוקרים? זה לא נכון. לא חוקרים אם אין חשדות וחשדות יש. ראיות משיגים כתוצאה מחקירה. העובדה שהיא מאוד מפריעה לחקירה ומונעת חקירה של חברי כנסת וטוענת שגם לעוזרים פרלמנטאריים יש חסינות, זה לא נכון. הרי גם חברי כנסת ושרים זומנו לחקירות בקדנציה היוצאת. זו התנהלות משונה", קובע בומבך ומוסיף כי ההגיון אומר ש"ככל שהחשדות חמורים יותר, הדעת נותנת שיאפשרו לשב"כ להשתמש בכלים משמעותיים יותר כדי לפזר עננה או לבסס חשדות. אי אפשר לכבול את ידי השב"כ שרוצה לחקור את העניין ברצינות".

בומבך מוסיף ומעלה סימן שאלה נוסף לגבי התנהלות היועמ"שית: "אני לא מבין את הדאגה של היועמ"שית באופן מוגזם לזכויות חשודים, מה שלא ראינו בתיקי ראש הממשלה, כולל כלפי מי שאינם חשודים. שם ראינו שימוש ברוגלות, אמצעים פסולים ועוד, ולא ראינו רגישות כזו. דווקא כאן כשהחשדות חמורים צריך לחקור ברצינות והתחושה היא שעושים הכול כדי שלא לחקור ברצינות".

"פניתי לשופט סולברג בבקשה שיורה ליועמ"שית לחקור את הנושא ברצינות ולהפסיק להפריע לשב"כ לחקור. ביקשתי גם לקבל את הממצאים שנאספו עד כה. זה חשוב לנו לצורך הערעור", מספר עו"ד בומבך ומוסיף כי "יש ישיבה שמתכנסת היום עם השופט סולברג יחד עם מפכ"ל המשטרה וראש השב"כ, ואני מקווה שבסיומה של הישיבה השופט סולברג ישיב לגבי הממצאים שהתגלו. זה דבר מאוד משמעותי לצורך הגשת הערעור. פניתי גם לרשות להגנת הפרטיות, שגם לה יש סמכות לחקור את העניין, כדי שגם הם יציגו נתונים על מה שהם מצאו ומה שהם פעלו. עד עכשיו לא קיבלתי שום מענה".

"ביקשתי לקבל את תיעוד מצלמות הגוף. בקלפיות עצמן אין אפשרות לצלם, אבל בכל קלפי יש מפקח על טוהר הבחירות שמתעד במצלמת גוף. ביקשתי מהשופט סולברג לקבל את התיעוד מהמצלמות. השופט אמר שזה יגיע רק למשטרה ולגורמי האכיפה, אבל במסגרת הערעור נוכל לבקש גם את החומרים הללו".

על תחושתו לנוכח הקשיים שנערמים בפניו, אומר בומבך: "במקום ש"יתאבדו" על החקירה וירצו להוציא את הצדק לאור, יש תחושה שמנסים לומר שאין בכך כלום ואין מה לחקור. זו התנהלות מאוד תמוהה מצד היועמ"שית, למרות שהשופט סולברג מדבר על חשדות חמורים והיה מצופה שדברים ייבדקו באופן רציני ויסודי. ממה שאומרת היועמ"שית לא נראה שכך נעשה".

על הטענה שלפיה לא מדובר בזיופים בקנה מידה משמעותי שישנה את חלוקת המנדטים, אומר בומבך כי טענה שכזו יכולה להיות רלוונטית מאחר שהחוק מחייב טיפול רק כאשר מדובר בפגמים שמשפיעים על תוצאות הבחירות. שיבוש שכזה אין משמעותו שיבוש של עשרה מנדטים, אלא גם שיבוש של מנדטים בודדים מחייב טיפול על פי החוק. במקרה זה, קובע בומבך, החשד הוא לתנודה של מנדטים רבים בעקבות המערכת המשומנת לשיבוש תוצאות הבחירות במגזר הערבי.

"לא יתכן שיטאטאו פרשה כזו מתחת לשטיח ולא יהפכו כל אבן כדי לבדוק מה בדיוק קרה שם. אמון ציבורי לא משיגים באמירות ריקות וחלולות שאין חשש לפגיעה בטוהר הבחירות כשבפועל מסרבים לבדוק. זה שהיועמ"שית אומרת שזה לא ישפיע ושלא קרה כלום, לא יפטור אותה מלבדוק ולחקור בכל המוטיבציות האפשריות, כפי שאומר הדין וכפי שהורה השופט סולברג, ואי אפשר להפר את הוראתו".