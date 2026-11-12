בית משפט השלום באשקלון האריך הבוקר (חמישי) את מעצרן של שלוש סייעות העובדות במעונות הפרטיים "זוזו" בעיר, בחשד להתעללות בפעוטות בני שמונה חודשים עד שלוש שנים.

במהלך הדיון הציגה השופטת חן בן חיים ממצאים חמורים מחומר החקירה, וקבעה כי החשדות אינם מתייחסים למקרים בודדים, אלא להתנהלות חוזרת בשני המעונות.

"התעללות שאיננה ברף הנמוך ואיננה אירוע חד פעמי או בהיקף קטן אלא בהתנהלות שיטתית, שמתנהלת בכל אחד משני המעונות שבהן עובדות החשודות", אמרה השופטת.

החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהגיש אחד ההורים. אתמול הודיעה המשטרה על מעצרן של עובדות במעונות, ובהן שלוש הסייעות שמעצרן הוארך היום. גם מנהלת המעונות נעצרה, אולם טרם הובאה לדיון בעניינה. גננת נוספת שנעצרה שוחררה אתמול בתחנת המשטרה.

בדיון התייחסה השופטת למעשים העולים מחומר הראיות ותיארה פגיעה לכאורה בתינוקות צעירים במיוחד. "יש חבלות לא קלות. היא נוטלת בידיה תינוק אחד, מטלטלת אותו וזורקת לתוך הלול ומיד בלי לבזבז זמן ניגשת לתינוק השני שגם אותו היא מטלטלת, מכה וזורקת אותו אל הלול. תינוקות בני 9 חודשים בערך, לא יותר משנה", אמרה.

נציגת המשטרה שהשתתפה בדיון הדגישה כי החשדות מבוססים על מקרים רבים שתועדו במסגרת החקירה.

לדברי השופטת, חומר הראיות הקיים מאפשר לבסס גם בקשות נוספות להארכת מעצרן של החשודות, מעבר להחלטה שהתקבלה היום.

הפרשה באשקלון נחשפה באותו שבוע שבו הוגש כתב אישום בפרשת התעללות אחרת במעון "לוצ'יק" באריאל. באותה פרשה הואשמו מנהלת המעון נטליה קסילבסקי ושתי המטפלות דרינה חלופה ואנה פגלסקי ביותר מ-400 מקרי התעללות ב-17 תינוקות.