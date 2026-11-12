בראיון לערוץ 7 מזהירה יהודית קצובר, מראשי תנועת ריבונות, מהשלכות קריטיות אפשריות לעתידה של ירושלים במידה ותוקם ממשלה התלויה בסיעות הערביות, וזאת על רקע ההחלטה של ערביי מזרח ירושלים עד כה שלא להשתתף בבחירות לראשות העירייה.

"אנחנו בחשש גדול. לא ציפינו לתוצאות כאלה של הבחירות ולדיבורים שיש היום על אפשרות להישענות על המפלגות הערביות. ההצלחה הערבית בעייתית מאוד, גם החיזור אחרי המנהיגות הערבית בעייתי מאוד. זו מנהיגות שרוצה להשתלט על מדינת ישראל. הם אומרים בפה מלא שהם אדוני הארץ ורוצים להשתלט עליה", אומרת קצובר.

לדבריה, ההצלחה הערבית מעוררת תהיות ומחשבות וגם חשש שמא ההנהגה ברש"פ תלמד את לקחי ההצלחה ותבקש להעתיק אותם לבירת ישראל. קצובר מציינת כי 38.2 אחוזים מתושבי ירושלים הם אוכלוסייה ערבית שברובה המוחלט לא הצביעה עד כה בבחירות לעיריית ירושלים, וזאת על פי הנחיית הרשות הפלשתינית המבקשת לבטא בכך אי הכרה בירושלים כבירת ישראל. כעת הדברים יכולים לקבל תפנית "כשהם רואים את ההשפעות של הבחירות, את הכוח והביטחון שהם צוברים ואת החיזור היהודי אחריהם".

קצובר סבורה כי מועמד ערבי לראשות עיריית ירושלים יוכל לקבל רוב במידה וערביי העיר יתגייסו להצבעה המונית, בעיקר אם יעלה בידו לגבש קואליציה עם סיעות השמאל במועצת העיר. להערכתה, הרש"פ, שעד כה הורתה לערביי העיר שלא להצביע מטעמים אידיאולוגיים, יכולה לשנות את החלטתה וגם זאת מטעמים אידיאולוגיים ומתוך תכנית סדורה לכיבושה של ירושלים. "התיאבון שלהם עולה ככל שהם שומעים את התוצאות ורואים את המראות".

הבחירות לרשויות המקומיות צפויות להתקיים בעוד כשנתיים, פרק זמן מספיק להתארגנות ערבית ולהצבת מועמד שיזכה לתמיכת ערביי מזרח העיר, במידה שאכן התוצאות המעשיות של הבחירות הארציות האחרונות יובילו להקמתה של ממשלה שתהיה תלויה בקולות הערבים.

כזכור, תרחיש של התגייסות ערבית להצבעה עבור מועמד ערבי מוסכם לראשות העירייה בירושלים, הוא תרחיש שממנו התריע מזה שנים העיתונאי שלום ירושלמי, וקצובר קובעת כי אכן הוא צודק באזהרותיו ובראייתו המפוכחת.

לשאלתנו מהו, אם כן, המתווה הרצוי להקמתה של ממשלה חדשה, משיבה קצובר ואומרת כי לנוכח המציאות הקיימת אין מנוס מבחירות חדשות. "אני לא רואה אופציה של ממשלת אחדות. אני רואה צד אחד שמתחנן לאחדות, הצד שיש לו אחריות לעתיד ישראל, ומולו הצד השמאלי שרוצה רק להעיף את נתניהו ואת הימין ללא קווים אדומים. הם עושים את זה תחת מסווה אידיאולוגי של שותפות עם אזרחים שווי זכויות, אבל אלו לא אזרחים שווי זכויות אלא אויבים עם זכויות".

להערכתה בבחירות חוזרות יבואו לידי ביטוי כל אותם מצביעים שבתמימותם סברו שאכן גיוס החרדים הוא הנושא שעליו מתקיימות הבחירות, והתברר להם ש"הם היו בסך הכול פיונים על לוח השחמט של השמאל". קצובר מאמינה שמצביעי ליברמן, בנט וחלק ממצביעי איזנקוט נמצאים כעת בשלבי התפכחות שתבוא לידי ביטוי בתוצאותיהן של בחירות נוספות.