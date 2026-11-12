תנועת תקומה, שעמדה בחזית המאבק הציבורי בתקופת הרפורמה המשפטית והובילה שורה של יוזמות ומחאות המוניות, יוצאת למאבק ציבורי נגד הכוונה להקים ממשלה שתסתמך על מפלגות התומכות בטרור.

בתנועה רואים במהלך ניסיון לחצות קו אדום בחברה הישראלית, ומבהירים כי לא ניתן להשלים עם מצב שבו שיקולים פוליטיים ואינטרסים של החלפת שלטון גוברים על עקרונות לאומיים ועל ביטחון המדינה.

חיתמו על העצומה נגד הקמת ממשלה עם תומכי טרור>>>

במסגרת המאבק צפויה תקומה לפעול בזירה הציבורית והתקשורתית ולקרוא לחברי הכנסת ולמנהיגי המפלגות שלא לתת יד להקמת ממשלה הנשענת על תמיכת מפלגות תומכות טרור.

יו"ר תנועת תקומה ברל'ה קרומבי: "מישהו בשמאל התבלבל מאד. לאן הגענו? איך אחרי כל מה שעברנו במדינת ישראל, אחרי הטבח הנורא ואחרי שנים של מלחמה בטרור, יש מי שמוכנים להקים ממשלה עם תומכי טרור רק כדי להפיל ממשלת ימין? זה קו אדום שאסור לאף מנהיג ציוני לחצות".

"לא יכול להיות שהכיסא יהיה חשוב יותר מהמדינה, ושיקולים פוליטיים יהיו חשובים יותר מביטחון אזרחי ישראל. ממשלה בישראל צריכה להישען על מי שמחויבים למדינת ישראל, לא על מי שמערערים על עצם קיומה כמדינה יהודית ובטוחה".

קרומבי הוסיף כי תנועת תקומה, שכבר הוכיחה בעבר את יכולותיה להוביל מאבקים ציבוריים רחבי היקף ולהוציא מאות אלפי ישראלים לרחובות, לא מתכוונת לעמוד מנגד לנוכח ההתפתחויות הפוליטיות.

"אנחנו לא מתכוונים לשתוק. נצא למאבק ציבורי נחוש, ונבהיר לכל נבחר ציבור: יש דברים שלא עושים. ממשלה עם תומכי טרור היא לא פתרון פוליטי לגיטימי, והיא לא יכולה להיות חלופה לשלטון שנבחר על ידי הציבור הישראלי".

בתנועה מדגישים כי המאבק החדש מצטרף לשורה של מאבקים ציבוריים שהובילה תקומה בשנים האחרונות, וכי בכוונתם לרתום אליו את הציבור הרחב ואת כלל הגורמים במחנה הלאומי.

חיתמו על העצומה נגד הקמת ממשלה עם תומכי טרור>>>