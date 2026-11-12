חברת רובוטיקה אמריקאית, שבה מחזיק מניות אריק טראמפ, בנו של נשיא ארצות הברית, מנהלת לטענתה מגעים עם צה"ל לאספקת עד 1,000 רובוטים דמויי אדם שיוכלו לפעול במנהרות חמאס ברצועת עזה. כך דיווח העיתון הבריטי "פייננשל טיימס".

על פי הדיווח, הרובוטים מיועדים בין היתר לאיתור מלכודים ולביצוע משימות מסוכנות במקום חיילים. עם זאת, בישראל לא אישרו את קיום המגעים, ולא דווח על חוזה שנחתם.

מאחורי המיזם עומדת חברת Foundation Future Industries מסן פרנסיסקו, המפתחת את סדרת הרובוטים Phantom. נשיא החברה ואחד ממייסדיה, מייק לבלאנק, ששירת בעבר בחיל הנחתים האמריקאי, סיפר ל"פייננשל טיימס" כי נפגש בספטמבר עם קצינים בכירים בצה"ל לצורך שיחות ראשוניות. לדבריו, הוא אף סייר במנהרות ברצועת עזה כשהוא מלווה ברובוט מדגם Phantom MK1.

לבלאנק טען כי החברה מנהלת שיחות ישירות עם הרמטכ"ל, וכי האפשרות הנבחנת היא אספקת עד אלף רובוטים. לדבריו, הרובוטים נועדו לסרוק מנהרות, לזהות חוטי ממעיד ולנטרל מלכודים, כדי לצמצם את הסיכון לחיילים הנכנסים לשטח. בחברה בוחנים גם אפשרות להשתמש בעתיד ברובוטים למשימות לחימה.

החזון שהציג לבלאנק כולל, בין היתר, שליחת רובוט לפתיחת דלת במבנה מסוכן במקום לוחם שאינו יודע אם מעבר לה ממתין חמוש. אלא שבשלב זה מדובר ביכולות שהחברה מבקשת לפתח ולהפעיל, ולא ביכולות מבצעיות שאומתו באופן עצמאי בתנאי לחימה במנהרות עזה.

בצה"ל הפנו את שאלות ה"פייננשל טיימס" למשרד הביטחון, ושם סירבו להגיב. גם בין הדיווחים בתקשורת הבריטית יש הבדל: בעוד ה"פייננשל טיימס" תיאר מגעים ראשוניים, ה"טלגרף" דיווח כי ישראל צפויה לרכוש עד אלף רובוטים.

לפי ה"טלגרף", מחירו של רובוט עומד על כ-150 אלף דולר, אך לא פורסם מחיר מוסכם לעסקה עם ישראל. בדיווח אחר של רויטרס צוין כי החברה מוכרת רובוטים לצבא האמריקאי במחיר של כ-300 אלף דולר ליחידה.

הקשר לבית הלבן מוסיף עניין לדיווח. אריק טראמפ נמנה עם משקיעי Foundation ומחזיק במניותיה, ובמרץ מונה ליועץ האסטרטגי הראשי של החברה. לדברי לבלאנק, החברה וחברה נוספת שרכשה קיבלו חוזים ומימון מצבא ארצות הברית בהיקף של יותר מ-70 מיליון דולר. הנתון מבוסס על דבריו, ואינו מהווה אישור עצמאי להיקף החוזים.

הקשרים העסקיים עוררו ביקורת פוליטית בארצות הברית. הסנאטורית הדמוקרטית אליזבת וורן העלתה חשש לניגוד עניינים בעקבות התקשרות של הפנטגון עם החברה. מנגד, דוברו של אריק טראמפ הבהיר כי הוא אינו מעורב בניהול השוטף של Foundation או במשא ומתן על חוזים ממשלתיים. גם לבלאנק הכחיש כי מעורבותו של טראמפ סייעה לחברה לזכות בחוזים.

לצד הדיווחים על המגעים עם ישראל, קיימים סימני שאלה משמעותיים באשר למוכנות הטכנולוגית של הרובוטים. בתחקיר שפרסם ה-BBC ביוני השנה, לאחר ביקור במתקני החברה, תואר דגם Phantom MK1 כמערכת הנמצאת עדיין בשלבי פיתוח. לפי הדיווח, הרובוט שהוצג לכתבת פעל ללא סוללה פנימית, לא היה אטום למים ולאבק ולא היה מסוגל להתרומם בכוחות עצמו לאחר נפילה. גם יכולות האחיזה והתנועה של ידיו היו מוגבלות.

בחברה מפתחים דגם מתקדם יותר, Phantom MK2, שאמור לכלול סוללה שתאפשר כשש שעות פעילות, עמידות משופרת לתנאי סביבה ויכולת לקום לאחר נפילה. מדובר ביעדים שהציגה החברה, ולא בביצועים שאומתו במסגרת הדיווח.

Foundation כבר שלחה בפברואר שני רובוטים מדגם MK1 לניסויים באוקראינה. לפי ה-BBC, החברה בחנה שם שימושים צבאיים שונים, לרבות ניסויים הקשורים בהפעלת נשק. עם זאת, עצם קיומם של הניסויים אינו מעיד כי הרובוטים מוכנים לפריסה מבצעית במנהרות. נכון להיום אין אישור ישראלי רשמי למגעים, לא פורסמה הזמנת רכש ולא נקבע מועד לאספקת הרובוטים לצה"ל.