ילדה בת שנתיים, ללא מחלות רקע, מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים בעקבות סיבוך נדיר וחמור של מחלת השפעת.

על פי הודעת המרכז הרפואי, הילדה סבלה במשך כיממה מחום ומהקאות מרובות בביתה. בשל חוסר תיאבון היא כמעט שלא אכלה, ושתתה בעיקר כמויות גדולות של מים. לאחר שהחלה לפרכס פונתה למיון הילדים בשערי צדק, שם אובחנה כחיובית לשפעת.

במהלך הבירור הרפואי התברר כי הילדה סובלת מתסמונת SIADH, מצב שבו פעילות מוגברת של ההורמון נוגד ההשתנה, ADH, גורמת לגוף לאגור מים בכמות עודפת. בעקבות זאת עלולה להיווצר ירידה בריכוז הנתרן בדם, מצב רפואי המכונה היפונתרמיה, שבמקרים חמורים עלול לגרום לפרכוסים ואף לסכן חיים.

ד"ר גיורא וייזר, מנהל המחלקה לרפואה דחופה לילדים בשערי צדק, שטיפל בפעוטה יחד עם הרופא המתמחה ד"ר הראל מוניש, הסביר את המנגנון שהוביל לסיבוך.

"הילדה אובחנה עם תסמונת SIADH - מצב שבו הגוף מפריש או מפעיל כמות גדולה מדי של הורמון ADH, שנקרא גם הורמון נוגד השתנה. תפקיד ההורמון הוא לווסת את כמות המים שהכליות מחזירות לגוף", אמר.

לדבריו, כאשר ההורמון פועל ביתר, הכליות מחזירות לגוף יותר מים במקום להפריש אותם בשתן. כתוצאה מכך כמות המים בגוף גדלה ביחס לכמות הנתרן, וריכוז הנתרן בדם יורד.

"מה שמוביל למצב של היפונתרמיה - רמת נתרן נמוכה בדם, שעלולה להוביל גם לפרכוסים, תסמין חמור של התסמונת, שללא טיפול עלול גם להוביל לסכנת חיים", הסביר ד"ר וייזר.

הרופא הדגיש כי דווקא במקרים מסוג זה עשויה להידרש הגבלה של כמות הנוזלים שהמטופל שותה, כדי לצמצם את עודף המים בגוף. עם זאת, לדבריו, החלטה כזו מתקבלת רק לאחר בירור רפואי ושלילת גורמים אחרים, ובהם התייבשות.

ד"ר אמיר זילכה, רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בשערי צדק, עדכן כי הפעוטה מגיבה לטיפול ומצבה משתפר.

"מצבה של הילדה יציב והיא משתפרת", אמר. "תסמונת ה-SIADH היא סיבוך של שפעת שאנחנו רואים מעת לעת, אבל רמת החומרה שלה במקרה של הילדה - נדירה".

זילכה הדגיש את חשיבות החיסון העונתי נגד שפעת, גם בקרב ילדים בריאים שאין להם מחלות רקע.

"הקפדה על חיסוני השגרה היא חשובה והצורך בחיסון עונתי נגד שפעת בכל שנה הוא מאתגר, אבל מדובר בהגנה הכי טובה מפני שפעת, שעלולה להוביל לנזקים קשים ואף מסכני חיים", אמר.

המקרה מצטרף לדיווחים על סיבוכי שפעת חמורים בתקופה האחרונה. אתמול דווח על מותו של גבר בן 47 בבית החולים סורוקה, לאחר שחלה בשפעת. על פי הנתונים שפורסמו, 826 חולי שפעת אושפזו בבתי החולים, ו-28 בני אדם נפטרו בקרב המאושפזים שאובחנו עם שפעת.

במרכז הרפואי שערי צדק מדווחים כעת על עשרה חולים המאושפזים עם שפעת, מהם שלושה במחלקות וביחידות לטיפול נמרץ. מדובר במספר המאושפזים הגבוה ביותר שנרשם בבית החולים מתחילת עונת השפעת הנוכחית.