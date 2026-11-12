"בעיניי היא אמירה על סף ההמרדה. אסור שזה ייעשה". כך אומר אל"מ במיל' פרופ' גבי סיבוני בעקבות מכתב האזהרה ששיגר חבר הכנסת גדי איזנקוט לראש הממשלה בנימין נתניהו, ובו דרש ממנו לנהוג בזהירות ובאחריות בקבלת החלטות ביטחוניות בתקופת ממשלת מעבר.

בריאיון לערוץ 7 מתח סיבוני ביקורת חריפה על המכתב, וטען כי לאזהרות מסוג זה עלולות להיות השלכות גם על האופן שבו אויבי ישראל תופסים את יכולתה לפעול.

סיבוני קשר בין המכתב לבין דבריו של איזנקוט מיד לאחר הבחירות, אז פנה לראשי מערכת הביטחון וקרא להם לבחון בקפידה הנחיות מבצעיות, מחשש שהן מתקבלות משיקולים פוליטיים. "טוב היה שמכתב כזה לא היה נכתב", אמר סיבוני, והוסיף כי גם הדברים שנאמרו בנאום הבחירות של איזנקוט היו מיותרים.

אחת הטענות המרכזיות של סיבוני נוגעת לעצם ההבחנה בין ממשלה מכהנת לממשלת מעבר. לדבריו, הממשלה ממשיכה לשאת במלוא האחריות לניהול ענייני המדינה, לרבות החלטות ביטחוניות, עד להחלפתה. "אין דבר כזה ממשלת מעבר. ממשלה היא ממשלה", טען, והוסיף כי המושג נוצר, לשיטתו, כדי להגביל את פעולת הממשלה.

סיבוני דחה גם את עצם הדרישה מנתניהו להפעיל שיקול דעת מיוחד בתקופה הפוליטית הנוכחית. "מה זה להגיד לראש ממשלה לנהוג בשיקול דעת...? מה, הוא לא נוהג בשיקול דעת?", תהה. לדבריו, מדובר באמירה שאין לה מקום בשיח הציבורי, משום שהיא מטילה ספק באופן שבו מתקבלות החלטות ביטחוניות.

מעבר לביקורת על תוכן המכתב, סיבוני הזהיר מפני ההשלכות האפשריות של העימות הפוליטי על תדמיתה הביטחונית של ישראל. לטענתו, אויבי המדינה עוקבים אחר ההתבטאויות של בכירים ישראלים ועלולים לפרש אותן כסימן למחלוקת פנימית המגבילה את חופש הפעולה של הממשלה.

"הסתיימו הבחירות ואם צריך לפעול ראש הממשלה יפעל. האויבים שלנו שומעים, מרימים ראש ומבינים שיש להם שעת כושר", אמר. הוא הוסיף כי לשיטתו, ההתבטאויות הללו עלולות לפגוע ביכולתה של ישראל לקבל החלטות ולהוציא לפועל פעולות ביטחוניות בעת הצורך.

בהמשך הריאיון חזר סיבוני לתקופת המחאה נגד הרפורמה המשפטית, וטען כי גם אז נשמעו קולות שהטילו ספק בלגיטימיות של החלטות ביטחוניות שקיבלה ממשלת נתניהו. לדבריו, היו מי שהזהירו מפני פעולות בצפון וברצועת עזה בטענה שהן עלולות להיות קשורות למצבו המשפטי של ראש הממשלה. סיבוני קשר בין האווירה הציבורית באותה תקופה לבין אירועי 7 באוקטובר והתעצמות חיזבאללה, אך לא הציג בדבריו ראיות לקשר סיבתי כזה.

כשנשאל כיצד ייתכן שאיזנקוט, שכיהן בעבר כרמטכ"ל ומכיר את מערכת הביטחון, בוחר להתבטא בדרך הזאת, סיבוני הבהיר כי אינו מעוניין לעסוק במניעים הפוליטיים של הדברים. עם זאת, הוא חזר על ביקורתו והדגיש כי בעיניו מדובר בהתבטאויות חמורות.

"זה גורם לפגיעה חמורה ביכולת שלנו לפעול, וגם פוגע במעמדה של ישראל גם מול ידידים וגם מול אויבים", אמר סיבוני. לדבריו, אין מקום לכך שמי שקיבל מנדט להרכבת ממשלה יפנה לראש ממשלה מכהן באופן שעלול, לטענתו, לערער את הלגיטימיות של החלטותיו הביטחוניות.