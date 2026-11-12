ב"ארץ נהדרת" לקחו את המהפך ביחסו של אביגדור ליברמן לחרדים והעניקו לו נוסח תפילה משלו.

במערכון ששודר בתכנית האחרונה, מופיעה דמותו כמתפלל נלהב, שמפזר קריאות "שכוייח" ומגלה גמישות מרשימה דווקא במקום שבו הציג בעבר עמדות נחרצות.

מול דמותו של יעקב אשר, ליברמן של המערכון נדרש להתמודד עם המרחק שבין ההבטחות לבוחרים לבין השותפות הפוליטית המבוקשת. את המבוכה הזאת אורזים הכותבים בקריאה ב"פרשת ויתקפל", שבה הירידה מהעץ הגבוה הופכת לחלק מסדר התפילה.

גם המילים עצמן מתקשות לעמוד בקצב השינוי. "סליחה מכל הקהל, פשוט מתחלף לי הקול והעקרונות", אומרת דמותו של ליברמן. בהמשך מגיע משחק המילים שמרכז את העקיצה: "עכשיו זאת ההפטרה, ועכשיו הפטור".