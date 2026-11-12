לא רק יישובים, כבישים ומוסדות חינוך: המהפכה בצפון השומרון מגיעה גם לתעשייה ולכלכלה.

היום, לאחר 10 שנים של עבודה ותכנון, התקיים טקס הנחת אבן הפינה לאזור התעשייה החדש "בוסתני חפץ" צמוד לישוב אבני חפץ ועל הכביש לכיוון עינב ושבי שומרון בואכה ישובי צפון השומרון המתחדשים.

מיקומו של אזור התעשייה מעניק לו יתרון משמעותי, במרחק של כרבע שעה מכביש 6 וכ-25 דקות מנתניה.

אזור התעשייה משתרע על פני כ-800 דונם ויכלול 96 מגרשים המיועדים לתעשייה, למסחר ולמשרדים. מדובר באזור התעשייה מהגדולים ביו"ש המתקרב בגודלו לאזור תעשייה ברקן, במשך עשרות שנים לא היה איזור תעשייה בסדר גודל כזה.

הפיתוח בשטח כבר בעיצומו ומבוצע על ידי חברת שח"ק - החברה הכלכלית של מועצה אזורית שומרון, בשיתוף פעולה ובסיוע רמ"י. השיווקים בעיצומם. כשבימים אלה פתוח מכרז של רשות מקרקעי ישראל להגשת הצעות, עד סוף חודש נובמבר. עד כה נרשם ביקוש רב של יזמים ובעלי עסקים שנרשמו למכרז.

אזור התעשייה החדש צפוי להעסיק אלפי עובדים, ולהיות זרז משמעותי בפיתוח וקידום אזור צפון השומרון הישובים הוותיקים והחדשים ובהם הישוב אבני חפץ שנמצא בצמוד לאיזור התעשייה.

שר הבינוי והשיכון חיים כץ אמר באירוע: "אנחנו מקדמים את פיתוח צפון השומרון בראייה ארוכת טווח, עם השקעה בבניית בתים ובתשתיות. כחלק מהמהלך, שיווק המגרשים באזור התעשייה בוסתני חפץ יאפשר ליזמים להקים כאן מפעלים ועסקים שייצרו לתושבים מקומות עבודה קרוב לבית. כך מחזקים את ההתיישבות בארץ אבותינו ומניחים בסיס כלכלי לצמיחה ולקליטת משפחות חדשות".

שר הכלכלה ניר ברקת הוסיף: "עשינו צעד ענק בקדנציה הזאת. באמת כל הממשלה כיד אחת, יחד איתך יוסי ויחד עם החברים והשותפים שמובילים את יהודה ושומרון, צעד ענק בביסוס מעמדנו וריבונותנו דה פקטו בכל יהודה ושומרון. אני רוצה לחלום איתכם עוד חלום אחד, וזה היעד הבא הגדול שלנו. והיעד הבא זה פירוק הרשות הפלסטינית".

ח"כ בועז ביסמוט אמר: "לכל אומה בעולם אין את ההצדקה להרחיב ולהשריש את עצמה כמו שיש כאן בשומרון, שהוא שלנו לעולם! ואף ממשלה, ואף מנהיג בישראל, אין לו היום את הזכות למנוע מאיתנו להיאחז כאן במקום שלנו, הכי בבית בעולם. יוסי, אמרתי לך את זה בעבר ואני אומר את זה גם היום: זכות גדולה. כשנכנסתי לפוליטיקה ושאלו אותי מה אתה מתכוון לעשות בפוליטיקה, לא האמנתי שיהיה אדם לצידי שיגרום לי להיות שותף למהלכים היסטוריים, וזה הכל שלך."

יוסי דגן ראש מועצת שומרון סיכם: "זהו הישג התיישבותי היסטורי ממדרגה ראשונה. לצד הקמת 11 הישובים החדשים ב 8 החודשים האחרונים אנחנו זוכים גם להעניק לישובי צפון השומרון מנוע כלכלי ענק שיקדם את האיזור. אחרי 15 שנים של ציפייה ותכנון, הפיתוח בשטח כבר בעיצומו, ואנחנו יוצאים לדרך עם אחד מפרויקטי התשתית והכלכלה הגדולים באזור. אנחנו לא מסתפקים בהקמת יישובים ובהחזרת ההתיישבות לצפון השומרון. אנחנו בונים כאן חבל ארץ שלם. חבל ארץ שיש בו בתי ספר, כבישים, תשתיות, מקומות עבודה, מפעלים, מסחר ועסקים. התיישבות חזקה חייבת גם בסיס כלכלי חזק.

אזור התעשייה יאפשר להביא לכאן יזמים, מפעלים ועסקים, לייצר מקומות תעסוקה לתושבי השומרון והסביבה. אחרי 21 שנים מהגירוש, צפון השומרון חוזר לחיים בכל התחומים. אנחנו עוברים מעקירה לבנייה ולפיתוח, ומחזירים לכאן לא רק את הבתים אלא את כל מה שנדרש כדי לקיים כאן חיים מלאים ומשגשגים. זאת התשובה שלנו - בנייה, צמיחה והתיישבות לדורות".