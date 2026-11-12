על רקע תקיפת בכיר החמאס מחמד אבו איסמעיל ומחבלים נוספים ששהו במתחם בית החולים נאצר שבדרום הרצועה, שוחחנו עם סא"ל במיל', עו"ד מוריס הירש, מי שהיה בעברו ראש התביעה הצבאית באיו"ש, על הנהלים הצבאיים המאפשרים תקיפת מתחם בית חולים שהופך למתקן טרור.

"מבחינת הדין הבינלאומי אפשר לפגוע בכל מקום שמהווה מטרה צבאית, כלומר מתקן אימונים, מקום התקבצות של מחבלים או כל יכולת צבאית התקפית של ארגוני המחבלים. זה כולל גם מצב שבו המקום לובש תפקידים אחרים כמו בית חולים. לפי הדין הבינלאומי אין כמעט מתקן חסין באופן מלא מפגיעה".

הירש מדגיש כי "ברור שלא תוקפים בית חולים או בית סתם, אלא אם כן מדובר במטרה צבאית. כשהמחבלים הופכים את המקום למטרה צבאית ועושים בו שימוש פסול, גם בית חולים מאבד את ההגנות שלו".

הירש מציין כי מבחינת הדין ה"יבש" אין כל צורך להסביר את עצמנו בפני העולם על סוג כזה של תקיפות, ועם זאת רצוי להיערך גם למהלך הסברתי שילווה את המהלך הצבאי. "אנחנו לא צריכים להאכיל את האויב שלנו במידע ולא לתרץ את עצמנו, אלא לפגוע במחבלים. כך זה מבחינת הדין. מבחינת הלך הרוח של דעת הקהל העולמית, טוב ללוות את המהלך הצודק והחוקי הזה גם בהסברים וגם במידע על המחבל עצמו והמחבלים שהתגודדו סביבו ועל דרך השימוש הפסול שעושים המחבלים בבית החולים. אין סיבה למה לא להציג את כל זה לעולם".

בהתייחס למהלכי קבלת האישור המבצעי שמאפשר תקיפה שכזו, מרחיב סא"ל במיל' הירש: "יש דרגים שונים של מחבלים ומקומות שבהם ניתן לפגוע ושל דרכי הפגיעה השונות. לא דומה חייל שפוגש מחבל בקרב פנים מול פנים לאירוע שבו משגרים פצצה ממטוס. מטוס לא עולה לאוויר כדי לחפש מטרות באופן סתמי. מטוס עולה לאוויר כאשר מרבית המטרות מתוכננות מראש והפגיעה ברורה בהתאם להגדרות מוקדמות".

"צה"ל מפעיל כלים באופן רחב ביותר, החל מהחייל שבשטח ועד טנקים ומטוסים, ולכל מטרה כשהיא מזדמנת יש את מערכת האישורים לפגיעה. כאשר מדובר במטרה מיידית של מחבל, החייל מגיב מיד ללא צורך באישורים. אם זו מטרה מתוכננת מראש, נערכים עם אישורים אחרי בדיקת הפגיעה שמסביב שעלולה להתרחש וכו'. כל התהליך הזה מחייב מדרג אישורים מותאם וכשמדובר במקום שנחשב לרגיש כמו בית חולים דרג האישור הוא גבוה יותר".

עוד שאלנו את מוריס הירש אודות הנורמות המבצעיות-מוסריות שקיימות בצבאות אחרים. "בצבאות אחרים יש תהליכים דומים", הוא משיב. "באפגניסטן ובעיראק הותקפו לא מעט בתי חולים על ידי צבאות ארה"ב ובריטניה בעקבות הימצאותם של מחבלים וגורמים עוינים שם".

האם בצבאות אחרים היד קלה יותר על ההדק? הירש מעיר שהוא עצמו אמנם לא היה בחדרים שבהם התקבלו ההחלטות ההן, אך מקריאה והעמקה בחומרים שפורסמו ניתן ללמוד על כך. בדבריו הוא מזכיר את אל"מ קולונל ג'ון ספנסר, ראש מערך הלחימה האורבנית בבית הספר לקצינים בארה"ב, "שכותב באופן נרחב על פגיעה בבתי חולים על ידי כוחות אמריקאיים ובריטיים ומתאר תהליך חפוז כשצריך ומתוכנן כשצריך, כך שיש את כל המנעד הזה".