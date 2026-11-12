סיעת עוצמה יהודית פתחה את פעילותה בכנסת ה-26 בהגשת הצעת חוק לתיקון הגדרת "מיהו יהודי" בחוק השבות.

ההצעה, שהוגשה למזכירות הכנסת ביוזמת חברת הכנסת לימור סון הר מלך, מבקשת לקבוע במפורש כי גיור לצורך הכרה כיהודי על פי החוק יהיה גיור שנעשה כהלכה.

במרכז ההצעה עומד שינוי ממוקד בנוסח חוק השבות: הוספת המילה "כהלכה" להגדרת יהודי. על פי הנוסח שמבקשת הסיעה לקדם, יהודי יוגדר כמי שנולד לאם יהודייה ואינו בן דת אחרת, או כמי שהתגייר כהלכה.

התיקון המוצע מתמקד בהכרה בגיור לצורך הגדרת יהדותו של אדם במסגרת חוק השבות, ומבקש לעגן בחקיקה את הדרישה שהגיור ייעשה כהלכה.

על פי הודעת הסיעה, בימים הקרובים תמשיך סון הר מלך לפעול לקידום ההצעה ולגיוס חתימות נוספות מחברי הכנסת, במטרה לגבש תמיכה רחבה ככל האפשר בהמשך הליך החקיקה.