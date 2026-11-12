שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, הדנים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הורו היום (חמישי) ליועצת המשפטית לממשלה להתייצב לדיון מיוחד שיתקיים ביום רביעי הקרוב ויעסוק בהמשך ניהול המשפט. ההחלטה התקבלה למרות בקשת היועצת המשפטית שלא להשתתף בדיון.

בהחלטתם התייחסו השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם לבקשה לקיים דיון בהשתתפות כל הצדדים, ובהם היועצת המשפטית לממשלה.

"שקלנו את האפשרות לזמן לדיון כזה את היועצת המשפטית לממשלה. נמסר לנו כי לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה שקלה בדבר, היא סבורה שאין מקום להתייצבותה, וכי היא סומכת בהקשר זה על נציגי המאשימה המופיעים בתיק", כתבו השופטים.

אלא שבית המשפט לא קיבל את עמדתה של גלי בהרב-מיארה. "לאחר ששקלנו עמדה זו, הגענו למסקנה כי יש בכל זאת ערך מוסף בהתייצבותה של היועצת המשפטית עצמה", קבעו השופטים.

"הטעם לכך הוא שעל מנת לקיים דיאלוג דו צדדי תכליתי, להערכתנו יש צורך בכך שהגורם האחראי לקבלת ההחלטות, ולכל משמעות הדברים במישוריו ולהשלכותיהם במידת הצורך, יתייצב לדיון", נכתב בהחלטה.

סוגיה נוספת שנותרה פתוחה היא אופן קיום הדיון. השופטים הבהירו כי בשלב זה טרם הוחלט אם הדיון יתקיים בפומבי או בדלתיים סגורות.