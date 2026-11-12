מייסד ומנכ"ל ענקית הטכנולוגיה אנבידיה ג'נסן הואנג התפטר מתפקידו בעקבות הסערות שנקשרו בשמו. באופן זמני תחליף אותו סמנכ"לית הכספים של החברה קולט קרס.

הואנג הודה כי בגד באשתו לורי עם בכירה לשעבר בחברת Megaspeed מסינגפור, שהרשויות האמריקאיות הגיעו למסקנה כי פעלה עבור המודיעין הסיני.

החברה שבה עבדה רכשה שבבים מאנבידיה ונבדקה בחשד שסייעה לסין להשיג שבבים מתקדמים הכפופים להגבלות יצוא אמריקאיות.

דירקטוריון אנבידיה הודיע על חקירה עצמאית לבדיקת החשד שהואנג היה יעד למאמץ מודיעיני זר. החברה מסרה כי בשלב זה אין לה סיבה להאמין שסודותיה או הביטחון הלאומי האמריקאי נפגעו.

בעקבות הודעת הדירקטוריון על התפטרותו של הואנג צוללת מניית החברה ביותר מ-10 אחוזים במסחר המוקדם בבורסות בניו יורק.

מאז פרסום הפרשה איבדה החברה משווי השוק שלה סכום של יותר מ-500 מיליארד דולרים.