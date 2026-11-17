ריבוי ניתוחים קיסריים? ד"ר חנה קטן מזהירה

סיפורה של אישה שילדה בבית החולים מעייני הישועה בניתוח הקיסרי ה-12 שלה עשוי לעורר התפעלות. אלא שד"ר חנה קטן מבקשת דווקא לעצור לרגע את ההתרגשות ולהשמיע אזהרה רפואית חשובה.

בטור הווידאו שלה בערוץ 7, על רקע ימי החנוכה, היא מסבירה מדוע גם סיפור לידה יוצא דופן אינו צריך להפוך לדוגמה שמעודדת נשים אחרות לקחת סיכונים דומים.

קטן פותחת בדימוי המוכר של חג החנוכה: בכל ערב מדליקים נר נוסף, והאור הולך ומתרבה. אלא שלדבריה, לצד השמחה והאור יש דברים שאסור לאבד מהם את העין, ובראשם האחריות לשמור על חייהן ובריאותן של נשים הרות ויולדות.

המקרה של היולדת שעברה ניתוח קיסרי בפעם ה-12 הוא, לדבריה, חריג ביותר. דווקא משום כך היא מבקשת להיזהר מהדרך שבה מספרים סיפורים רפואיים יוצאי דופן. העובדה שאישה הצליחה לעבור מספר כה גדול של ניתוחים אינה מלמדת שהדבר בטוח עבור נשים אחרות, ואינה מבטלת את הסיכונים הכרוכים בהריונות ובניתוחים חוזרים.

קטן מדגישה כי ניתוחים קיסריים חוזרים עלולים להיות כרוכים בסיכונים משמעותיים, וכי הסיכונים עשויים לגדול עם כל ניתוח נוסף. לכן, לשיטתה, אין מקום להציג מקרה חריג כזה כמציאות שגרתית או להפוך אותו לסיפור גבורה רפואית שממנו ניתן להסיק מסקנות גורפות.

מאחורי כל החלטה רפואית, היא מזכירה, עומדים חייהם של האם והתינוק. משום כך, כל היריון וכל ניתוח מחייבים בחינה פרטנית של המצב הרפואי, הערכת הסיכונים וקבלת החלטות זהירה ואחראית. ההנחיות הרפואיות אינן נועדו לצמצם את השמחה שבלידה, אלא להגן על מי שנמצאים במרכזה.

המסר הזה חשוב במיוחד כאשר סיפור חריג זוכה לתשומת לב ציבורית. קל להתמקד במספר המרשים של הניתוחים ובתוצאה המשמחת, אך קטן מבקשת שלא להתעלם מהסכנות האפשריות. הצלחה במקרה מסוים אינה הופכת את הדרך אליו לבטוחה, ואינה מחליפה ייעוץ והערכה רפואית המותאמים לכל אישה.

את הדברים היא קושרת בחזרה לחנוכה ולמשמעות האור בחג. כשמדליקים נרות ומזכירים את ערכם של החיים, היא אומרת, יש לזכור גם את האחריות המוטלת על הרופאים ועל המשפחות להגן עליהם. גם מול סיפורים רפואיים יוצאי דופן, השיקול המרכזי חייב להישאר השמירה על חיי האם והתינוק.