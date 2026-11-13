ד"ר חנה קטן שואלת: לאן נעלמו הבטחות הבחירות?

ההבטחות היו נחרצות, ההצהרות נשמעו מכל עבר, והשוויון בנטל הוצג כאחת הסוגיות המרכזיות שעל סדר היום.

אבל כעת, כשהעמדות הפוליטיות משתנות והמסרים מתרככים, ד"ר חנה קטן מבקשת להזכיר בטור הווידאו שלה בערוץ 7 את מה שלדבריה הולך לאיבוד בתוך הוויכוח: צה"ל זקוק ללוחמים נוספים, והצורך הזה אינו משתנה בהתאם לאינטרסים של המפלגות.

קטן חוזרת להצהרות שהשמיעו לפני הבחירות מפלגות ואנשי ציבור בשמאל בנושא חוק הגיוס. לדבריה, הם דיברו על הצורך בשוויון בנטל, על שינוי המציאות הקיימת ועל הפסקת המצב שבו ציבור אחד נושא ברוב האחריות לשירות הצבאי, בעוד ציבורים אחרים אינם מתגייסים. אלא שכעת, לנוכח השינויים בעמדות הפוליטיות, היא תוהה מה נותר מאותן הבטחות.

מבחינתה, הפער בין ההצהרות הנחרצות לבין הנכונות לשנות עמדות מעורר שאלות על מקומם של שיקולים פוליטיים בדיון על הגיוס. אולם קטן אינה מסתפקת בביקורת על הפוליטיקאים. היא מבקשת להעביר את מרכז הכובד של הדיון מההבטחות ומההתקפלות אל הצורך הביטחוני עצמו, שלדבריה צריך לעמוד בבסיס כל החלטה בנושא.

המציאות הביטחונית של ישראל, היא מדגישה, מחייבת הרחבה משמעותית של מעגל המתגייסים, ובייחוד של המשרתים בתפקידי לחימה. אחרי השנים האחרונות, הצורך בכוח אדם נוסף לצה"ל אינו יכול להידחק הצידה רק משום שהמערכת הפוליטית משנה את סדרי העדיפויות שלה.

קטן מדגישה כי צורכי הצבא אינם תלויים בהרכב פוליטי כזה או אחר. גם כאשר מפלגות משנות את עמדותיהן, וגם כאשר הבטחות הבחירות מפנות מקום לשיקולים אחרים, הצורך בלוחמים נוספים נותר בעינו. לכן, לדבריה, השאלה החשובה אינה רק מי עמד בהבטחותיו ומי נסוג מהן, אלא האם חוק הגיוס שיקודם ייתן מענה ממשי לצורכי הביטחון.

בהקשר הזה היא מציבה שני יעדים שצריכים, לשיטתה, להנחות את קובעי המדיניות: הגדלת מספר המתגייסים לצה"ל וחלוקה הוגנת יותר של נטל השירות. חוק גיוס שאינו מביא להרחבת מעגל הנושאים באחריות להגנת המדינה, היא טוענת, אינו מספק תשובה לצורך שבגללו מתקיים הדיון מלכתחילה.

המסר המרכזי בטור שלה הוא שהגיוס אינו יכול להפוך לעוד נושא שמוכרע רק על פי כדאיות פוליטית. קטן מבקשת להוציא את הדיון מגבולות העימות בין ימין לשמאל ולהחזיר אותו לשאלות המעשיות: כמה לוחמים נוספים דרושים לצה"ל, כיצד ניתן להרחיב את מעגל המשרתים ואיך מבטיחים חלוקה הוגנת יותר של האחריות הביטחונית.

לדבריה, המציאות הביטחונית אינה ממתינה להסכמות פוליטיות. חוק הגיוס חייב לתת מענה לצורכי הצבא ולצורך בהשתתפות רחבה יותר בהגנה על המדינה, בלי קשר לשאלה איזו עמדה תשרת מפלגה זו או אחרת לאחר הבחירות.