מרכז מחקר ופיתוח (מו"פ) דואלי חדש נחנך השבוע ברובע החדשנות בבאר שבע, במסגרת מהלך ממשלתי שנועד לחבר בין צורכי מערכת הביטחון לבין תעשיית החדשנות האזרחית ולחזק את מעמדה של העיר כמוקד טכנולוגי.

המרכז הוקם במסגרת שיתוף פעולה בין משרד הביטחון, באמצעות מינהל המעבר דרומה ומפא"ת, משרד ראש הממשלה, משרד הנגב והגליל, רשות החדשנות, משרד הכלכלה, עיריית באר שבע והאקדמיה.

המהלך נועד להפוך את מעבר היחידות הטכנולוגיות של צה"ל לדרום למנוע צמיחה כלכלי וטכנולוגי עבור הנגב. המרכז יפעל לפיתוח טכנולוגיות בעלות שימושים ביטחוניים ואזרחיים, תוך יצירת חיבורים בין יזמים, חוקרים וגורמי מקצוע המשתמשים בטכנולוגיות בשטח.

הפרויקט מבוסס על החלטת ממשלה מספר 3474, שבמסגרתה גובשה תשתית לשיתוף פעולה בין מערכת הביטחון, גורמי ממשל והמערכת האזרחית.

תקציב המרכז לשנים 2026-2028 עומד על 36 מיליון שקל, והוא מיועד להקמת התשתית התפעולית, הארגונית והכלכלית ולהנעת הפעילות בשנים הראשונות.

ראש מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון, אלון יפרח, התייחס לחשיבות המהלך ואמר: "מעבר צה"ל דרומה אינו רק מהלך תשתיתי של העברת יחידות, אלא מנוף אסטרטגי לצמיחה לאומית".

יפרח הוסיף: "הקמת מרכז המו"פ הדואלי תחת המעטפת של מפא"ת כגוף המקצועי המוביל, היא הצעד שמחבר בין עוצמת מערכת הביטחון לאקוסיסטם של חדשנות, אקדמיה ויזמות בעיר באר שבע ובמרחב כולו".

המרכז החדש מבטא את השאיפה להרחיב את השפעת מעבר צה"ל דרומה מעבר לתחום הצבאי, באמצעות שילוב בין היכולות הטכנולוגיות של מערכת הביטחון לבין המחקר, היזמות והתעשייה האזרחית בנגב.