יו"ר הפרלמנט האיראני וראש צוות המשא ומתן מטעם טהראן, מוחמד באקר קאליבאף, הודיע כי איראן ממתינה לתשובה אמריקנית רשמית לדרישות שהעבירה לוושינגטון.

בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הבהיר קאליבאף כי ארצו מתנה את פתיחת מצר הורמוז ואת חידוש המשא ומתן בקבלת מענה לדרישותיה, והזהיר מפני מתקפה נוספת מצד ארצות הברית או ישראל.

לדברי קאליבאף, טהראן העבירה את עמדתה באמצעות המתווך הקטרי, אך עד כה לא התקבלה מוושינגטון תשובה רשמית ומפורטת. הוא טען כי התשובה האיראנית כללה שבע דרישות, וכי כעת מוטלת על האמריקנים האחריות להגיב עליהן.

בין התנאים שהציג קאליבאף נמצאים הסרת המצור והסנקציות על הנפט האיראני, שחרור הכספים האיראניים המוקפאים והתחייבות לאי-התערבות בענייניה הפנימיים של איראן. הוא דרש גם את סיום המלחמה בכל החזיתות, לרבות בלבנון ובתימן, והבהיר כי טהראן אינה מסתפקת בהפסקת אש זמנית, אלא דורשת הכרזה על סיומה של המלחמה נגדה.

קאליבאף קשר בין הדרישות הללו לבין האפשרות לפתוח מחדש את מצר הורמוז ולחדש את המגעים עם ארצות הברית. לדבריו, איראן כבר מסרה את עמדתה באופן ברור, וכעת היא מצפה למענה אמריקני רשמי שיאפשר לקבוע אם ניתן להתקדם במשא ומתן.

לצד התנאים המדיניים והכלכליים השמיע יו"ר הפרלמנט האיראני אזהרה ביטחונית. הוא הצהיר כי כל מתקפה אמריקנית או ישראלית נוספת נגד איראן תיתקל בתגובה חזקה, והדגיש כי טהראן לא תסכים להישאר לאורך זמן במצב שאותו הגדיר "לא מלחמה ולא שלום".

קאליבאף הבהיר כי מבחינת איראן, הסדר עתידי צריך לכלול סיום מוצהר של המלחמה ולא להסתכם בעצירה זמנית של הלחימה. לדבריו, טהראן ממתינה כעת לתשובתה הרשמית של וושינגטון לדרישות שהועברו באמצעות קטאר.