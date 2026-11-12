השבוע, במהלך נאומו של שגריר ישראל בארצות הברית, ד"ר יחיאל לייטר, בבנקט של כינוס השלוחים העולמי, עלתה בי מחשבה על ההשראה שהעולם שואב מהרבי מליובאוויטש. שתי מילים באנגלית, שחזרו בנאומו של השגריר, קיבלו לפתע משמעות נוספת.

השגריר סיפר על בנו, רס"ן משה ידידיה לייטר הי"ד, שנפל במלחמה בעזה, ועל המסר שליווה אותו בחייו.

משה ידידיה נהג להזכיר לאביו סיפור על הרב עדין אבן־ישראל שטיינזלץ זצ"ל, מגדולי אנשי הרוח וההגות היהודית בדורנו. הרב שטיינזלץ הקדיש עשרות שנים למפעל האדיר של ביאור התלמוד ותרגומו, לצד כתיבת ספרים, הרצאות, הקמת מוסדות חינוך ופרויקטים יהודיים רבים.

באחת התקופות, כשעסק בכמה פרויקטים גדולים במקביל, הרגיש שהעומס כבד מדי. הוא כתב לרבי מליובאוויטש וביקש את עצתו: על איזה מהפרויקטים כדאי לו לוותר כדי שיוכל להתמקד בדברים החשובים ביותר?

תשובתו של הרבי הייתה מפתיעה: להמשיך בכולם, ואף להוסיף עוד.

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השגריר סיפר שבנו אימץ את המסר הזה לחייו. כשאביו ביקש ממנו לנוח מעט, לישון יותר או להפחית מעומס העשייה, היה משה ידידיה מזכיר לו את תשובתו של הרבי לרב שטיינזלץ: להוסיף עוד.

תוך כדי הדברים נזכרתי בסיפור על פרופסור שבא אל הרבי מליובאוויטש ואמר לו שהוא רוצה להיות חסיד שלו. אלא שדבר אחד הטריד אותו: הוא לא נראה כמו חסיד חב"ד, לא התלבש כחסיד ולא חי באורח החיים החסידי המקובל.

הרבי השיב לו שכל מי שקם בבוקר ומחליט להוסיף ולהתקדם במצוות ובמעשי טוב וחסד, הוא מבחינתו חסיד שלו.

כולנו מכירים את ראשי התיבות אדמו"ר: אדוננו, מורנו ורבנו. אבל כששמעתי את השגריר פונה אל שליחי הרבי ברחבי תבל וחוזר על המילים Add More, חשבתי שאולי יש בצליל שלהן גם רמז יפה למהותו של הרבי.

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הכותב הוא מנהל בית חב"ד הישראלי בלונדון