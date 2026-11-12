בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) העבירו בימים האחרונים מסרים לנציגי צה"ל השוהים בארה"ב, שלפיהם על ישראל להיערך לאפשרות של חידוש המערכה הצבאית נגד איראן בתקופה הקרובה. כך דווח הערב (חמישי) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, המבוסס על דבריו של גורם אמריקני, מסרים דומים מועברים גם למדינות המפרץ, במסגרת התיאום הביטחוני שמקיימת ארצות הברית עם בעלות בריתה באזור.

המסרים המועברים בערוצים הצבאיים עומדים בניגוד להצהרותיו האחרונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שלפיהן הוא אינו רואה צורך בחידוש המערכה הצבאית נגד איראן.

במקביל להעברת המסרים, ארצות הברית ממשיכה להזרים כוחות ואמצעים צבאיים למזרח התיכון.

לפי הדיווח, לרשות הצבא האמריקני עומדים כיום כ-200 מטוסי תדלוק הפרוסים בבסיסים במזרח התיכון ובאירופה.

בנוסף, לראשונה מאז חודש יוני, שתי נושאות מטוסים אמריקניות, ג'ורג' וושינגטון וג'ורג' בוש, נמצאות באזור. נושאת מטוסים שלישית, רוזוולט, צפויה להגיע לים הערבי במהלך השבוע הבא.

לצד הכוחות הימיים והאוויריים, אלפי חיילים אמריקנים מוצבים בבסיסים ברחבי המזרח התיכון ומפעילים מערכות צבאיות שונות, ובהן מערכות הגנה אווירית.

ההיערכות הצבאית הנרחבת והמסרים שהועברו לישראל ולמדינות המפרץ מצביעים על כך שבמערכת הביטחון האמריקנית נערכים גם לתרחיש של חידוש הלחימה מול איראן, אף שטראמפ עצמו הצהיר לאחרונה כי אינו רואה בכך צורך.