תקלה עולמית בשירות הדואר האלקטרוני אאוטלוק (Outlook) של מיקרוסופט גרמה הערב (חמישי) לשיבושים נרחבים בקרב משתמשים ברחבי העולם.

במשך כשעה התקשו משתמשים לשלוח הודעות דואר אלקטרוני, לפתוח תיבות מייל ולגשת ליומנים המקוונים שלהם, עד שהתקלה תוקנה.

היקף השיבושים התברר במהירות: באתר Downdetector, המרכז דיווחי משתמשים על תקלות בשירותים מקוונים, נרשמו יותר מ-130 אלף דיווחים על בעיות בשירות.

ברשתות החברתיות תיארו משתמשים מסכים שקפאו, הודעות שגיאה שהופיעו בעת ניסיון לשלוח מיילים וקשיים בגישה לשירותים השונים.

התקלה התרחשה לאחר שמיקרוסופט הודיעה מוקדם יותר כי טיפלה בשיבושים בשירות התקשורת הארגונית Teams, שהשפיעו על משתמשים בצפון אמריקה. בהמשך עדכנה החברה כי היא בודקת דיווחים על קשיים בגישה לתיבות הדואר של Exchange Online, שירות הדואר הארגוני שלה.

"אנו חוקרים דיווחים על משתמשים שחווים קשיים בגישה לתיבות דואר של Exchange Online באמצעות שיטות חיבור שונות ביבשת אמריקה", נמסר ממיקרוסופט.

בהמשך הבהירה מיקרוסופט כי הבעיה אינה בהכרח מוגבלת ליבשת אמריקה, וכי היא עלולה להשפיע על שירותיה גם באזורים נוספים בעולם.

"בזמן שאנו פועלים לצמצום ההשפעה, אישרנו כי התקלה עשויה להשפיע על קישוריות השירות של מיקרוסופט 365 עבור משתמשים בכל אזור", מסרה החברה.

לאחר כשעה של שיבושים נמסר כי התקלה תוקנה.