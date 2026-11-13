Emmanuel Macron Rushes Towards Guard Who Collapses At Elysee Palace Ceremony |Guard Collap

תקרית חריגה בארמון האליזה בפריז: שני לוחמים מהמשמר הרפובליקני המובחר של צרפת התמוטטו אמש (רביעי) בזה אחר זה, במהלך טקס קבלת פנים רשמי שערך הנשיא עמנואל מקרון לעמיתו הסלובקי, פטר פלגריני.

בצילומי הטלוויזיה מהאירוע נראה אחד מאנשי המשמר, שעמד במסדר הכבוד מחוץ למעון הנשיאותי במדים מלאים ועם חרב טקסית, מאבד לפתע את שיווי משקלו. לאחר שהתנדנד ונשען לרגע על עמוד, הוא צנח אל הקרקע כשחרבו נופלת על המדרכה. הנשיא מקרון וכמה מאנשי צוותו מיהרו לגשת אליו כדי להגיש לו עזרה.

על פי דיווח בעיתון הצרפתי "לה פריזיאן", במקביל לאירוע שתועד, התעלף במקום איש משמר נוסף מחוץ לזווית הצילום של המצלמות. מקרון, שנראה מוטרד מההתרחשות, שב בהמשך לנהל את הטקס הרשמי לקבלת פניו של נשיא סלובקיה.

גורם בארמון האליזה אישר לסוכנות הידיעות AFP כי שני אנשי המשמר חוו "התקפי עילפון", אך סירב למסור פרטים מעבר לכך. "השניים קיבלו טיפול במהירות והכול בסדר", מסר הגורם.