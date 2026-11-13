ספר חדש בשם "מראה כהן" יצא לאור לזכרו של הרב אפרים משה הכהן רובינשטין זצ"ל, מרבני ישיבת כרם ביבנה, שנפטר לאחרונה. הספר מאגד הספדים, דברי זיכרון, מאמרים מתורתו וסיפורים על דמותו והנהגותיו.

הספר נולד מתוך מאות סיפורים וזיכרונות שהחלו להיאסף בימי השבעה והשלושים לפטירת הרב. לצד הדברים שנאמרו מפי המנחמים הרבים שהגיעו לבית המשפחה, נאספו עדויות גם בקבוצת זיכרון ייעודית שבה שיתפו מאות מתלמידיו את חוויותיהם האישיות ממפגשיהם עם הרב.

בהקדמת הספר מתאר העורך את תחושת האובדן בישיבת כרם ביבנה ובסביבתה. "תחושת האובדן הקשה הפכה לנחלתם של אלפי תלמידים ומנעד רחב מאוד של מכרים ומקורבים, אשר חשו כי איבדו לא רק רב ומורה דרך רוחני, אלא אב רחום, מסור ואכפתי, שכל אדם ואדם היה אצלו בן יחיד".

עוד נכתב כי ימי השלושים היו גם ימים של גילוי, שבהם התברר היקף הקשרים האישיים שקיים הרב עם תלמידיו ומכריו. "כל אחד ביקש לתרום את חלקו, להוסיף סיפור משלו ולהאיר עוד זווית ועוד נדבך בדמותו של הרב זצ"ל".

שמו של הספר, "מראה כהן", נבחר בהשראת הפיוט המתאר את הכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים, ובו גם רמז לשמו של הרב. העורך מסביר כי הבחירה בשם מבטאת את אהבתו של הרב לכל יהודי ואת יכולתו להכיל אנשים ממגוון רחב של רקעים.

"בפיוט מראה כהן נאמר: 'כדמות הקשת בתוך הענן מראה כהן'", נכתב בהקדמה. "בדמותו של הכהן הגדול משתקפים כל הגוונים של עם ישראל, כולם כאחד חקוקים על לבו. כזה היה גם מורנו הרב זצ"ל".

עורכי הספר מדגישים כי מדובר בקובץ ראשוני, המבוסס על זיכרונות וסיפורים שנאספו בפרק זמן קצר. במסגרת העריכה הושמטו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט, וכן פרטים הלכתיים שעלול היה ליפול בהם חוסר דיוק. מתוך שפע החומרים שהתקבלו נבחרו הסיפורים המייצגים והמעוררים ביותר.

עוד מצוין כי ידיעת ההלכה והדקדוק בפרטיה היו מרכיב מרכזי בחייו של הרב, וכי קיימת שאיפה להוציא בהמשך ספר זיכרון נוסף שיעסוק בעיוני הלכה בדרכו.

בהוצאת הספר השתתפו בני משפחת הרב, ובראשם הרבנית, שהיו שותפים לעריכה ולהגהה. בהקדמה מובעת תודה גם לראשי ישיבת כרם ביבנה, הרב גבריאל סרף והרב אהרן פרידמן, על תמיכתם, ולרב מאור תורג'מן על סיועו בתהליך ההוצאה לאור.

העורך מסכם בתקווה כי הסיפורים שנאספו ישמשו מקור ללימוד מדרכיו של הרב: "זיכרונות אלו, המקפלים בתוכם מפעל חיים של תורת חסד, רגישות ואהבה לכל יהודי, יהיו לתועלת לכל אוהביו ותלמידיו ללמוד מדרכיו וללכת באורחותיו".