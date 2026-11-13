סגן נשיא ארצות הברית לשעבר, מייק פנס, יצא נגד סגן הנשיא המכהן, ג'יי.די. ואנס, בעקבות התבטאויותיו על יחסי ארצות הברית וישראל, והביע דאגה מהתגברות הביקורת על התמיכה במדינה היהודית בקרב גורמים בימין ובשמאל האמריקני.

בריאיון בלעדי לפוקס ניוז, הראשון מאז בחירות האמצע, התייחס פנס לעמדות המושמעות מלשכתו של ואנס והבהיר כי הוא ממשיך לראות בברית בין וושינגטון לירושלים מרכיב מרכזי במדיניות החוץ האמריקנית.

פנס אמר כי יש לו "חששות כבדים מאוד לנוכח הדברים שאני שומע מלשכת סגן הנשיא בנוגע לישראל" והדגיש: "גם אם העולם לא יודע שום דבר אחר, הוא צריך לדעת שארצות הברית עומדת לצד ישראל. ישראל היא בעלת הברית היקרה ביותר שלנו. היא הדמוקרטיה היחידה בעולם הערבי".

סגן הנשיא לשעבר התייחס גם לתופעת האנטישמיות בארצות הברית, והזהיר כי התנגדות לסיוע ולתמיכה האמריקנית בישראל משמשת לעיתים להסוואת עמדות אנטישמיות משני צדי המפה הפוליטית.

"אני מוטרד מאוד מהאופן שבו ביקורת על ישראל, משמאל ומימין, הופכת לעיתים קרובות מדי לאנטישמיות ולרטוריקה אנטישמית", אמר פנס. "אין מקום באמריקה לאנטישמיות, לא בשמאל ולא בימין. ולגבי האנשים שמביעים דאגה רבה כל כך מהתמיכה האמריקנית בישראל, לפעמים אני מקבל את הרושם שהם פשוט משתמשים בכך כתירוץ שמסתיר בקושי את האנטישמיות שלהם".

דבריו נאמרו לאחר שוואנס טען כי חוסר שביעות הרצון של הבוחרים ממדיניות ממשל טראמפ כלפי ישראל היה אחד הגורמים להפסד הרפובליקנים בבחירות האמצע.

בבוקר שלאחר הבחירות הצביע ואנס על המלחמה באיראן כגורם המרכזי לתוצאות. "הסיבה שהפסדנו היא המלחמה. הנשיא עצמו אמר זאת אמש", כתב ואנס.

סגן הנשיא הסתמך על ממצאי סקר שערך סוקר שלא זוהה בשמו. לפי הממצאים שהציג, בוחרים שהפסיקו לתמוך ברפובליקנים ביקשו מהממשל לסיים את המלחמה, להתמודד עם האינפלציה ויוקר המחיה, להעניק עדיפות לאינטרסים האמריקניים ולבחון מחדש את היחסים עם ישראל.

פנס חלק על הניתוח של ואנס והציג הסבר אחר לתסכול הציבורי. לטענתו, הבעיה לא הייתה עצם היציאה למלחמה נגד איראן, אלא העובדה שהממשל לא השלים את יעדיו הצבאיים ועבר למאמצים דיפלומטיים.

"אני חולק על סגן הנשיא בנוגע לסיבות לתוצאות בחירות האמצע", אמר פנס לפוקס ניוז והוסיף: "אין ספק שהמלחמה באיראן הפכה למקור לתסכול עבור מיליוני אמריקנים, אבל זה לא קרה משום שהנשיא טראמפ פתח במלחמה או התעמת עם איראן. זה קרה משום שעצרנו לפני שהשלמנו את המשימה. כשהאמריקנים ראו את מדיניות הפייסנות שהממשל אימץ, עם סבב משא ומתן אחד אחרי השני, אני חושב שהם הפכו... מתוסכלים מהיעדר ההתקדמות, ומתוסכלים ממחירי הדלק בתחנות".

לצד הביקורת על ואנס, פנס הדגיש כי אין לייחס את תוצאות הבחירות לגורם יחיד, וכי מדובר בשילוב של סוגיות שהשפיעו על עמדות הבוחרים.

"הסיבות לתוצאות בחירות האמצע היו מורכבות הרבה יותר ממחירי הדלק או מהמלחמה באיראן. לכן, בכל הכבוד, אני חולק על מחליפי בתפקיד בעניין הזה", סיכם.