One-on-One With President Donald Trump

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הצהיר כי ביכולתו למחוק את תשתיות האנרגיה, הגשרים ויכולות הייצור התעשייתי של איראן בתוך 72 שעות בלבד, אך הוא נמנע ממהלך כזה בשל בקשות מצד מדינות המזרח התיכון המעדיפות להמשיך ולשחוק את המשטר האיראני בהדרגה.

בריאיון שהעניק לסטיבן איי. סמית', התייחס טראמפ לביקורת על המשך המערכה הצבאית מול טהרן - שלטענת מבקריו תרמה להפסדי הרפובליקנים בבחירות האמצע בשבוע שעבר. "המלחמה הייתה משהו שהייתי חייב לעשות בכל מקרה. מלחמות הן תמיד דבר קשה מאוד כשיש בחירות, אבל הייתי חייב לעשות את זה. נשיאים אחרים היו צריכים לעשות זאת הרבה לפניי", אמר הנשיא, והוסיף כי מנע מטהרן להשיג נשק גרעיני: "זו אימפריית רשע, והכינו בהם קשות. לא יהיה להם נשק גרעיני. לקחנו מהם את האפשרות הזאת, ונוודא שהיא לא תחזור. זו הסיבה שאני שם".

בתשובה לשאלה מדוע ארה"ב אינה מכריעה את המערכה באופן מיידי, הסביר טראמפ כי בעלות הברית באזור - ובהן סעודיה, קטאר, כווית, איחוד האמירויות, בחריין וישראל - ביקשו להימנע מהסלמה חריפה. "אני יכול לסיים את זה מיד, אבל לבקשת המדינות שאני מנסה להגן עליהן, אנחנו עושים את זה בדרך קצת יותר ארוכה, קצת יותר מתונה. סעודיה ביקשה ממני בבקשה להשאיר את המצב כפי שהוא לעוד זמן מה, משום שהם מתפוררים", אמר. לדבריו, הכלכלה האיראנית קורסת תחת אינפלציה של מעל 300%, וטהרן מתקשה לשלם משכורות לכוחות הביטחון שלה.

טראמפ הוסיף כי הצבא האיראני כבר ספג פגיעה אנושה: "אני לא בטוח שאני מסכים עם הגישה הזאת, אבל במידה רבה כבר נטרלנו אותם. כידוע, חיל הים שלהם איננו, חיל האוויר שלהם איננו, מערכות ההגנה האווירית שלהם אינן. הכול נעלם. למעשה, גם רוב המנהיגים שלהם אינם". הנשיא הדגיש כי שיקולי הביטחון של ישראל ומדינות המפרץ עומדים במרכז החלטותיו: "כן, זה בגלל האנשים שאנחנו מנסים להגן עליהם, וזה כולל את ישראל. אנחנו מנסים להגן על המזרח התיכון כולו... האנשים שאנחנו כאן כדי להגן עליהם מעדיפים שאפעל כפי שאני פועל עכשיו".

בהמשך הריאיון נשאל טראמפ אם ניסיונות ההתנקשות האיראניים נגדו משפיעים על מדיניותו, והשיב: "זו תגובה אנושית. אני מרגיש כך, ואני יודע שגם אתה היית מרגיש כך". הוא תקף את המשטר בטהרן על הרג אמריקנים ועל רצח של כ-75 אלף מפגינים לאחרונה, אך הבהיר כי אינו עוין את הציבור המקומי: "אני בהחלט לא שונא את העם האיראני, אבל אני חושב שההנהגה שלהם היא דבר נורא ואיום".

בנוסף אישר טראמפ כי אלמלא בקשות האיפוק מהאזור כבר היה מורה על תקיפות נרחבות בהרבה, ופירט את היעדים שנותרו בינתיים מחוץ לתחום: "ברוב המקרים השארנו את הגשרים שלהם ללא פגע. השמדנו גשר גדול אחד, משום שהם התנהגו בצורה רעה מאוד. ואפשרנו ליכולת ייצור החשמל שלהם להמשיך להתקיים. לא תקפנו בכלל את תשתיות האנרגיה שלהם. בכלל לא. אם אני רוצה לחסל אותם, אני תוקף שם. ביום אחד כל תשתיות האנרגיה שלהם נעלמות. ביום אחד כל הגשרים שלהם נעלמים. וביום אחד יכולת הייצור התעשייתי שלהם נעלמת. זה ייקח לי רק שלושה ימים, יום אחד לכל אחד מהדברים".