המזרחן ד"ר אדי כהן, שהזהיר עוד לפני הבחירות מפני ניסיונות של מדינות ערב להשפיע על המערכת הפוליטית בישראל, טוען כי בחודשים שקדמו להצבעה התנהל קמפיין תקשורתי נרחב במדינות ערב נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגות הימין.

בריאיון לערוץ 7, לאחר התחזקותן המשמעותית של המפלגות הערביות בבחירות, הוא מתאר את המסרים שהופצו בתקשורת הערבית, את השפעתם האפשרית על המצביעים בישראל ואת החשדות להתערבות פסולה בהליך הבחירות.

"כמעט באותו יום שהכרזנו על מועד הבחירות, ראינו מתקפה ממדינות ערב, ממצרים, סעודיה, קטאר. כולם תקפו את ראש הממשלה, את הימין, את סמוטריץ', עם אותו מסר על הצורך להחליף אותם", אומר כהן.

לדבריו, לא היה מדובר בהתבטאויות בודדות של פרשנים או פוליטיקאים, אלא ברצף של מסרים שחזרו על עצמם בתוכניות טלוויזיה ובערוצי תקשורת שונים. "במצרים כל יום יש תוכניות טוק שואו - וכולם דיברו אותו דבר".

לטענתו, השידורים כללו פניות לציבור הישראלי להחליף את ראש הממשלה, לצד מתקפה אישית ופוליטית נגד נתניהו והימין. "הייתה שם ממש השמצה, דמוניזציה לראש הממשלה ולימין, וזה קרה לפני שלושה חודשים, לפני הבחירות. משם הקמפיין הזה נמשך לאורך כל התקופה".

באשר לשאלה עד כמה התקשורת במדינות ערב אכן משפיעה על אזרחי ישראל הערבים, כהן משוכנע כי מדובר בערוצי השפעה משמעותיים. לדבריו, רבים בציבור הערבי בישראל צורכים חדשות ותכנים פוליטיים מערוצים ערביים, ובראשם אל-ג'זירה, לצד ערוצים סעודיים ופלטפורמות נוספות המשדרות מחוץ לישראל.

הוא מזכיר גם את אמצעי התקשורת המזוהים עם עזמי בשארה, הפועלים מקטאר ומלונדון, וטוען כי השילוב בין שידורי הטלוויזיה, אתרי האינטרנט והרשתות החברתיות מאפשר למסרים פוליטיים להגיע לקהלים רחבים בישראל.

כהן מצביע במיוחד על הפעילות ברשת טיקטוק בתקופה שקדמה לבחירות. לדבריו, הופצו בה סרטונים וקריאות להצביע נגד מפלגות הימין, כאשר חלק ניכר מהמסרים התמקדו באיתמר בן גביר ובבצלאל סמוטריץ'.

כהן סבור כי מאחורי הרצון להחלפת ממשלת הימין עומדת גם השאיפה של מדינות ערב לקדם הקמת מדינה פלסטינית. עם זאת, הוא מציע פרשנות שונה למניעים שמאחורי התמיכה הזאת. לדבריו, בעיקר במדינות המפרץ, הרצון בפתרון מדיני נובע בין היתר מהשאיפה לצמצם את המעורבות המתמשכת בסוגיה הפלסטינית. "נמאס להם מהפלסטינים, מלעזור לפלסטינים ולסייע להם ולתת להם כסף. הם רוצים שיקימו להם מדינה. זה לא מתוך אהבתם לפלסטינים אלא מהרצון להתנתק מהם".

לדבריו, השאיפה הזאת משפיעה גם על האופן שבו גורמים בעולם הערבי מתייחסים למנהיגים הישראלים. כהן מעריך כי הם רואים בממשלות שמאל או במנהיגים הנחשבים מתונים אפשרות נוחה יותר לקידום מהלכים מדיניים, לעומת ממשלות ימין המתנגדות להקמת מדינה פלסטינית. "הם מכירים את נתניהו, הם יודעים שהימין לא ייתן להם כלום. מי עשה אוסלו? הרי הם יודעים גם את ההיסטוריה".

את שיא המנדטים אליו הגיעו המפלגות הערביות הוא מגדיר "תמוה". "אני יכול להגיד לך ש-19 המנדטים האלה הם תמוהים. זה משהו לא הגיוני, זה מעבר לעידוד הצבעה. על פי החשדות, לכאורה כמובן, היה מימון של 100 מיליון שקלים. בתור מזרחן, בעשר בבוקר, הדברים היו תמוהים כשראיתי תורים של נשים להצבעה. זה משהו שלא ראינו בעבר. זו לא רק הצבעת מחאה - זה היה הרבה מעבר - וזה ייחקר".