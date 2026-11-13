מה עושים עם המסכים?

המנהל החינוכי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא הרב יונה גודמן מתייחס בטור הווידאו החדש שלו בסדרת "חינוך בדורנו" בערוץ 7 לאחד האתגרים המוכרים להורים - השימוש הממושך של ילדים במסכים.

במקום להתמקד באיסורים ובהגבלות, הוא מציע להשקיע בחינוך לאהבת הקריאה, כדרך חיובית לצמצום הזמן המוקדש למסכים.

"מה אנחנו עושים עם המסכים? יום ולילה מסכים, מסכים, מסכים", פותח הרב גודמן. "ואני מציע כלל מאוד פשוט. במקום 'סור מרע', הרבה יותר 'עשה טוב'".

לדבריו, אחד הכלים המשמעותיים להתמודדות עם התופעה הוא עידוד קריאת ספרים מודפסים, ולא רק בשבת. "חינוך, עד כמה שזה יישמע מוזר, לאהבת קריאה. חינוך לקריאה של ספרים, הכוונה, לא של ספרים דיגיטליים. ככל שאנחנו נרגיל את ילדינו לאהוב לקרוא, לרצות לקרוא, אבל לא רק בשבת, אלא באופן כללי, ככל שנרבה בזה, ממילא נפחית, לפחות חלקית, את האתגר הזה שנקרא מסכים".

הרב גודמן מדגיש כי האחריות אינה מוטלת רק על הילדים. גם להורים יש תפקיד מרכזי ביצירת הרגלי הקריאה בבית, החל מדוגמה אישית ועד לשיחות משפחתיות על ספרים.

"תרבו קריאה בעצמכם, תרבו לעודד את ילדיכם, תמליצו לו על ספר, תדברו על ספר בארוחה, תכניסו ספרים הביתה", הוא ממליץ.

לדבריו, יצירת סביבה ביתית המעודדת קריאה עשויה להועיל בשני מישורים: הן בתכנים שהילדים נחשפים אליהם באמצעות הספרים, והן בצמצום העיסוק בתכנים בעייתיים ובשימוש מופרז במסכים.

"תיצור הוויה שמעודדת קריאה. זה מחזיר את עצמו גם בתוכן של הספר, גם ב'עשה טוב', ולא פחות בדברים הפסולים או הבעייתיים שאולי הוא מגזים בשימושיהם", מסכם הרב גודמן.