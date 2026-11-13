בכיר המוסד לשעבר חיים תומר התייחס הבוקר (שישי) בריאיון לרדיו 103FM לאיום הגרעין האיראני, הביע תמיכה באזהרתו של ראש המוסד לשעבר דדי ברנע, אך מתח ביקורת על החלטת ארצות הברית לפרוש מהסכם הגרעין עם איראן בשנת 2018.

ברנע הזהיר אתמול כי כל עוד המשטר הנוכחי בטהרן יישאר בשלטון, הוא ימשיך לחתור להשגת נשק גרעיני. תומר הסכים עם הערכתו והצביע על התבטאויות חדשות מצד גורמים איראניים.

"אתמול במקרה גורם איראני הודיע שפלגים במשטר לוחצים לשנות את מדיניות הגרעין האיראנית, ולהפוך את הפאתווה שנתן בזמנו עלי ח'מנאי שאיראן לא חותרת לנשק גרעיני על פי האסלאם", אמר.

לדבריו, השינוי בשיח האיראני נובע מהלחצים ומהאיומים המופנים כלפי המשטר, בעיקר מצד ארצות הברית. "זאת הפעם הראשונה שבה גורמים איראנים בכירים אומרים שצריך לחתור לנשק גרעיני", הדגיש.

תומר ציין כי מבחינתו אין מדובר בהתפתחות מפתיעה. לדבריו, כבר בשנת 2002 זיהה פעילות איראנית שנועדה לבסס יכולת לפיתוח נשק גרעיני, שנים לפני חשיפת ארכיון הגרעין האיראני.

הוא טען כי באיראן פועלות זה שנים קבוצות העוסקות בתחום, המשנות את שמותיהן ופועלות בחשאי. לכן, לדבריו, השאלה המרכזית אינה אם איראן מעוניינת ביכולת גרעינית צבאית, אלא מתי תחליט להתקדם לשלבים המעשיים של פיתוח נשק.

תומר הסביר כי מעבר לייצור אורניום מתכתי ולביצוע ניסויים בליסטיים עשוי להעיד על התקדמות משמעותית בתוכנית. הוא ציין כי מדובר בפעולות טכנולוגיות המחייבות הוכחת יכולת, ושחלקן קשות להסתרה. "עד היום היא עשתה סוג של התקרבות בצעדים קטנים לכיוון נקודת הסף", אמר.

כשנשאל אם הוא מסכים עם הערכתו של ברנע, השיב: "האם דדי ברנע צודק באמירה שלו? חד משמעית הוא צודק".

בהמשך הריאיון העלה תומר את השאלה אם החלפת המשטר באיראן היא הדרך היחידה למנוע ממנה להשיג נשק גרעיני.

לדבריו, הסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015 הוכיח כי לחץ בינלאומי עשוי להביא את איראן להסכמות שיגבילו את פעילותה הגרעינית. "ב-2015 הוכח שכשמדינות לוחצות על איראן, והיא חותמת על הסכם. בין מצב שאין הסכם למצב שיש הסכם, אני בעד הסכם. זה מאפשר פיקוח", אמר.

תומר התייחס גם להחלטתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין בשנת 2018, והטיל את האחריות למהלך על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"יש אדם שקוראים לו בנימין נתניהו, שהיה אז ראש הממשלה, בתמיכה של ארגוני המודיעין של ישראל, שטען שחייבים לשחרר את העולם מההסכם כדי לתקוף את איראן צבאית. הוא שכנע את טראמפ", טען.