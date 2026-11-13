מפה צבאית מסווגת בסיווג "סודי" של אזור עוטף עזה, אקדח איירסופט וסכינים נתפסו אתמול (חמישי) בביתו של צעיר פלסטיני באזור הג'יפתליק שבבקעת הירדן, לאחר שנעליים צבאיות שנעל עוררו את חשדם של שוטרים שפעלו באזור.

האירוע התרחש במהלך פעילות משותפת של שוטרי תחנת הבקעה במרחב גלעד ולוחמי מג"ב איו"ש. הכוחות הבחינו בצעיר פלסטיני שהתהלך במקום כשהוא נועל נעליים צבאיות, והחליטו לבדוק אותו.

כשנשאל על מקור הנעליים, טען הצעיר כי הן שייכות לבנו. במהלך השיחה הוסיף כי בביתו נמצא ציוד צבאי נוסף.

בעקבות דבריו הגיעו השוטרים לביתו בעיירה ג'יפתליק וערכו בו חיפוש. במקום אותרו אקדח מסוג איירסופט, סכינים ופריטי ציוד צבאי נוספים.

בין הממצאים התגלתה גם מפה צבאית של אזור עוטף עזה, שעל פי הודעת המשטרה נושאת סיווג ביטחוני "סודי".

הצעיר, בשנות ה-20 לחייו, נעצר והועבר לחקירה בתחנת הבקעה של מחוז ש"י. בתום חקירתו נכלא, והמשטרה ממשיכה בבדיקת נסיבות החזקת הציוד והמפה המסווגת.