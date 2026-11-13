יש הודעות שאני קורא והלב שלי פשוט מסרב להמשיך הלאה. הודעה כזאת הגיעה אליי מאמא לילדה בכיתה ז'. ילדה טובה, רגישה ומצחיקה. ילדה שתמיד היו לה חברות, שתמיד הרגישה חלק מהחבורה.

בתחילת השנה היא הצטרפה לסניף תנועת הנוער בשכונה, ולא משנה עכשיו אם זו תנועה דתית או חילונית. כמה היא התרגשה! היא חיכתה לפעולות, התארגנה שעה מראש וספרה את הימים עד למפגש הבא. סוף סוף מקום משלה, חברות, שייכות, חוויות ובית שני. ואז הבית השני הזה הפך למקום שבו היא מרגישה הכי לבד בעולם.

בהתחלה הפסיקו להזמין אותה למפגשים. אחר כך היא גילתה שיש קבוצת וואטסאפ של הבנות בלעדיה, קבוצה שנפתחה במיוחד לחודש ארגון. כן, קראתם נכון. חודש ארגון, אבל אותה אף אחת לא טרחה לארגן פנימה.

כשהיא מגיעה לסניף, הבנות מתלחשות, צוחקות ומתרחקות. לפעמים היא יושבת פעולה שלמה לבדה. פעולה שלמה! מסביבה בנות ששרות על חברות, על נתינה, על אחדות ועל עם ישראל, ואף אחת לא חושבת שאולי כדאי פשוט לשבת לידה. ואז היא חזרה הביתה, נכנסה לחדר והתפרקה בבכי.

"אמא, אני לא מבינה מה לא בסדר בי. למה אף אחת לא רוצה להיות חברה שלי?"

תעצרו רגע על המשפט הזה: "מה לא בסדר בי?" זאת כבר לא שאלה על חברות. זאת ילדה בת 12 שמתחילה להאמין שמשהו בה פגום. ילדה שמסתכלת על עצמה דרך העיניים של מי שדוחות אותה, ומגיעה למסקנה האיומה שאולי היא באמת לא ראויה להיות חלק.

ואני שואל אתכם, הורים, מדריכות, קומונריות, רכזי מחוז ומזכ"לי תנועות הנוער: איך הגענו למצב שבו ילדה יכולה להיות מוקפת בעשרות חניכות, ובכל זאת להיות שקופה לחלוטין? כאילו, מה נהיה?

האמא מספרת שהיא פנתה למדריכה, והמדריכה אמרה שתשים לב. תשים לב! סליחה, אבל כמה עוד אפשר לשים לב? כמה פעמים ילדה צריכה לחזור הביתה מרוסקת עד שמישהו יחליט שלא מספיק לשים לב, אלא צריך גם לעשות משהו?

כמה פעולות היא צריכה לשבת לבד? כמה קבוצות וואטסאפ צריכות להיפתח בלעדיה? כמה לילות היא צריכה לבכות לתוך הכרית עד שמבוגר אחראי יבין שזאת לא "דרמה של בנות", לא "גיל ההתבגרות" ולא "הן כבר יסתדרו"? זאת פגיעה חברתית. בעצם, לא פגיעה. פיגוע!

ויודעים מה? אין לי באמת שום טענה כלפי המדריכה, כי מתי מישהו טרח לתת לה כלים להתמודד עם שיימינג וחרם? מתי מישהו לימד אותה מה עושים במצבים כאלה? אותה או את הקומונרית היקרה? ואם הפגיעה בחניכה תימשך, היא עלולה להותיר צלקת שתלווה אותה במשך שנים.

אני רוצה לומר כאן משהו שאולי לא יהיה נעים לשמוע. תנועת נוער שלא יודעת להגן על הילדה שיושבת לבד מפספסת את המבחן החינוכי החשוב ביותר שלה.

אפשר להרים מופעים מרהיבים, אפשר לצבוע קירות ואפשר להפיק שבתות ארגון מושקעות. אפשר לדבר שעות על ערכים, על שליחות, על תורה ועל אהבת ישראל. אבל אם ילדה אחת חוזרת הביתה ומרגישה שאף אחת לא רוצה אותה, כל הדיבורים האלה חייבים לעבור מבחן מחודש.

כי אהבת ישראל לא נמדדת רק בשירים ששרים במעגל. היא נמדדת ברגע שבו מישהי מבחינה בילדה שלא הוזמנה למעגל. ויודעים מה? החינוך שלנו נבחן דווקא שם. לא על הבמה, לא במפקד ולא מול ההורים שמצלמים בגאווה. החינוך שלנו נמדד בפינה השקטה של הסניף, שבה יושבת ילדה אחת ואף אחת לא ניגשת אליה.

ואני רוצה לשאול את כל מי שאחראי על הסניפים האלה: בשביל מה אנחנו מחנכים לאהבת ישראל, אם אנחנו לא מצליחים לגרום לילדים שלנו לאהוב את הילדה שיושבת לידם?

חודש ארגון הוא חשוב, מיוחד ומעצים. הכול נכון, באמת. אבל מה אנחנו עושים אם בסופו יש ילדה אחת שמרגישה שהיא לא שווה כלום? ואיפה אנחנו, המבוגרים, כשהלב שלה מתרסק?

אז לפני שאתם בודקים כמה חניכים הגיעו למפקד, תבדקו כמה מהם חזרו הביתה עם לב שבור. לפני שאתם מתגאים בקירות שצבעתם, תבדקו את הקירות שנבנו בין הילדים.

כי בסוף, ריבונו של עולם, לא ביקשו מכם להציל את העולם. רק לדאוג שילדה אחת לא תרגיש שהיא מיותרת בו.

וזה, אחים ואחיות שלי, כל הסיפור. וזאת כל התורה.

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