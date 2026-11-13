השבוע, בזמן שבכנסת ובאולפני החדשות עסקו שוב ושוב בשאלה אם חברי הכנסת הערבים יואילו בטובם לכנות את חמאס ארגון טרור, ניתנה לנו ולעולם כולו הזדמנות נוספת לראות את עומק האכזריות של הארגון הזה, והפעם - כלפי בני-עמו, ערביי עזה.

צה"ל תקף את מח"ט חאן יונס ומחבלים בכירים נוספים בבית החולים נאצר בחאן יונס, ואז הסתבר, שלא רק שבית החולים שימש כמפקדת טרור (בכך כבר הורגלנו), אלא שאחד ממתקני המפקדה הזו היה חדר עינויים, בו עונו באכזריות, בתוככי בית החולים, ערבים עזתים המתנגדים לחמאס.

מענין וחשוב לקרוא את תגובת מועצת ה"שלום" לאירוע: "אובדן החיים הטראגי בעקבות התקיפה הישראלית על בית החולים נאצר בחאן יונס מדגיש בדיוק מדוע יש ליישם את תכנית השלום המקיפה של הנשיא טראפ באופן מיידי וללא עיכוב נוסף. אחרת, נמשיך לראות טרגדיות שבהן חמאס טוען להתקפות ישראליות מכוונות על בתי חולים, וישראל טוענת שחמאס מנצל מתקנים אלה לפעולות טרור, ועזתים חפים מפשע משלמים בסופו של דבר את המחיר" - אף מילה על השימוש בבית חולים למטרות עינויים, וכמובן: סימטריה מדהימה בין ישראל ובין חמאס.

אותי, כמובן, התגובה המבישה הזו לא מפתיעה. הזהרתי מפניה מראש, לפני מינויו של ניקולאי מלאדנוב למנכ"ל מועצת השלום לעזה. "לנוכח פעילותו של מלאדנוב בעבר באזורנו, כנציג האו"ם למזרח התיכון, נראה שהמינוי מאד לא מתאים" - כתבתי אז לראש הממשלה, והסברתי: "התנהלותו באותה תקופה היתה רצופה בעמדה ופעילות פרו-ערבית, בהעמדת "חזון שתי המדינות" כיעד אובססיבי, בהתייחסות שלילית לפעולות בטחוניות בסיסיות שלנו, ובסימטריה חסרת הצדקה בינינו ובין מחבלים שפעלו נגדנו. הצבתו בתפקיד זה בעזה עלולה להתברר כהרת-אסון בכל הנוגע לתרגום תכנית טראמפ לשפת המעשה" - הזהרתי אז, בכסלו תשפ"ו. מצער ומתסכל להיווכח בכסלו תשפ"ז עד כמה צדקתי.

"יש ליישם את תכנית טראפ באופן מיידי וללא עיכוב נוסף" - כותב מלאדנוב, שאכן, בדיוק כפי שצפיתי, חותר באובססיביות להתקדמות, אותה הוא דורש כמובן מהצד הישראלי בלבד, ו"באופן מיידי". נאמן לסימטריה, עמל המנכ"ל המהולל על מצג-שווא באמצעותו יוכל להוכיח שגם הצד החמאסי עושה את חלקו, כלומר מסכים להתפרק מנשקו. ומה עושים כשהחמאס לא באמת מסכים?

ובכן, אנשי מועצת ה"שלום" פנו לחמאס ושאלו אותו למה הוא כן מסכים. בתום מו"מ ארוך, שהתקיים מול החמאס בלבד, הסתבר, שארגון הטרור מסכים להעביר את הנשק "מיד - ליד" בתוך רצועת עזה, וכמובן - לידיים "פלסטיניות" בלבד, וכן לאחסן את חלקו בתוך הרצועה. מיד פעל המנכ"ל בדיוק כפי שצפיתי לפני שנה, והכין מסמך רשמי המגדיר את פירוק הנשק ופירוז עזה לפי הקריטריונים החדשים המוסכמים על חמאס. כך "תורגמה" תכנית טראמפ ע"י מלאדנוב בתרגום מעוות, המוכתב ע"י חמאס, ודורס את צרכיה הבטחוניים של ישראל.

"מפת הדרכים" - כינתה מועצת ה"שלום" את התרגום החמאסי הזה של התכנית, והוסיפה לתוך ה"מפה", על פי דרישות חמאס, עוד ועוד מרכיבים, שלא בא זכרם כלל בתכנית טראפ המקורית. למשל: החלת החוק הפלסטיני על רצועת עזה - כן כן, אותו החוק שלפיו רצח של יהודים אינו עבירה אלא דווקא מצווה ששכרה בצדה. או למשל: כמפקחים על הפירוז בחרו יוצרי ה"מפה" (חמאס ומועצת השלום) את קטאר ותורכיה, מדינות אובייקטיביות ללא ספק. או למשל: תקציבי עתק שיוזרמו ממועצת ה"שלום" לחמאס, לכיסוי חובותיו הכספיים, וכן לכל מקבלי המשכורות שלו ש"ייאלצו לפרוש לגימלאות" עקב מעורבותם בטרור. "מפה" שכל-כולה מתנה לחמאס, ועל פיה דורש עכשיו מלאדנוב שישראל תתקדם "באופן מיידי".

"וילך עשו השדה לצוד ציד להביא" - "מהו להביא? אם לא ימצא ציד, יביא מן הגזל" - מבאר רש"י את דרכו ותכניותיו של עשו הרשע, שבדרך לממש את המשימה שהוטלה עליו, מוכן היה לדרוס את הערכים הבסיסיים ביותר של מי ששלח אות למשימה. כך פועל מי שעבורו המטרה מקדשת את האמצעים, והאובססיביות להשיגה בכל מחיר מתירה לו לבצע מעשים שלא יעשו. כך בדיוק פעלה גם מועצת ה"שלום" בראשות מלאדנוב: בסעיף הראשון של כתב-השליחות שניתן לה ממועצת הבטחון של האו"ם היא נדרשה להקפיד שרצועת עזה תהיה מפורזת לחלוטין, והנה היא דורסת את עקרון-העל הזה במו ידיה ורגליה.

ישראל חייבת להעמיד את מלאדנוב במקומו, אותו ואת מועצת ה"שלום" שהוא ממנכ"ל, ולא להסכים להתקדם מטר אחד בתכנית, עד שהוא מבטל לחלוטין ובאופן חד-משמעי את התרגום הפרו-חמאסי שלו. לשם כך נדרש עמידה איתנה מול לחצים, שודאי יגיעו. אין לי ספק שנוכל לעמוד בלחצים הללו, ולא רק משום שמדובר בבטחוננו, אלא גם מכיון שמדובר במעשה רמיה של ממש, גלוי לעין. כמובן, לעין שמתבוננת נכוחה ולא מוכנה לקנות את "בגדי המלך החדשים" המכונים "מפת דרכים".

אני ואנחנו כידוע לא תומכים בתכנית טראמפ לעזה. הצבענו נגדה בממשלה, ואנו ממשיכים להתנגד לה. לא רק משום שעזה היא חלק מארץ ישראל, והתכנית, למרבה הבושה, מתייחסת אליה כאל ארץ ערבית, ומכוונת, בסופו של יום, לתת אותה לרשות הפלסטינית. גם בגלל שבהיבט הבטחוני הפשוט, לא כך צריכה להסתיים מלחמה שהחלה בטבח השביעי באוקטובר על כל נוראותיו, מלחמה בה מאות מחיילינו שמסרו את נפשם - לא שבו, ורבים אחרים נפצעו ונפגעו קשות. תמונת הסיום של מלחמה כזו חייבת להיות העברת השטח ממנו הותקפנו - לידינו. וכמובן, התנגדנו גם משום שהתכנית באמת מסוכנת, מעצם היותה "מלאה יותר חורים מגבינה".

ועם כל התנגדותנו לתכנית, עדין עלינו לעמוד על המשמר שהיא לא תזויף לרעתנו, ולא תתורגם באופן שמוחק את ההישגים שכן הישגנו בתכנית הזו: הסכמה בינלאומית רחבה שעזה חייבת להיות מפורזת לחלוטין, ושחמאס חייב להתפרק מנשקו. ישראל חייבת להעמיד את מלאדנוב על מקומו, ולעמוד איתן בפני כל הלחצים שיפעיל. נעמוד איתן, ובע"ה גם ננצח.