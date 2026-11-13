בזעקה מלב כואב כתבה האם השכולה אסתי יניב, אמם של הלל ויגל הי"ד, דברים מצמררים: 'הילדים שלי קיבלו חלקה בהר הרצל בגלל הערבים, מתן כהנא יקבל חלקה בהר הרצל בקולות הערבים'.

בראיון ברדיו גלי ישראל היא נתנה מילים לכאב: "מתן כהנא איש יקר. אנחנו נפגשים גם מדי פעם באירועים. לא כתבתי שום מילה אחת נגדו, אבל הרגשתי שמאבדים את המצפן. המצפן של עם ישראל, של הלאום היהודי, שבוחרים להשתמש בקולות של תומכי טרור. מישהו פה התבלבל.

זה כל כך כואב שבאמת אחרי מעל שלוש שנים של מלחמה עדיין יכולים לשבת עם גדולי שונאינו שרוצים להרוג אותנו ורוצים שנבטל את המדינה היהודית, ולא מסוגלים לשבת עם אחים שלנו. אני עוד לפני כמעט ארבע שנים, בזמן שהמתים שלנו היו מוטלים לפנינו, דיברתי על 'אנשים אחים אנחנו'. זה פשוט לא ייאמן".

הכאב העמוק, והזעזוע שהיא מביעה הם נחלת ציבור גדול בישראל. משפחות שכולות, אבות ואמהות שאיבדו את היקר להם מכל, אבל לא רק הם, כל מי שדואג לעתיד ישראל כמדינה יהודית מדיר שינה מעיניו בימים האחרונים. התחושה אצל רבים היא, כי לא חזרנו לכאן מהגלות כדי שישלטו עלינו תומכי טרור החפצים בהשמדתנו. לא הקמנו מדינה יהודית כדי להיות בגלות בתוכה. לא נלחמנו שלוש לשנים עם האויב מבחוץ כדי לתת את המדינה לגחמות האויב מבפנים.

אז איך הלא ייאמן נהיה אופציה?

נעבור מאסתי יניב, המדברת על 'אנשים אחים אנחנו' לדמות אחרת, המתנכרת לאחווה, ומבקשת לשלוט על עם ישראל באמצעות האויב הערבי מבית.

בפוסט בפייסבוק, בתגובה לקריאת שר האוצר בצלאל סמוטריץ', 'אחים יהודים זמן אחדות', להקמת ממשלת אחדות יהודית, כתב קובי ריכטר כך: "סמוטריץ', באמת? אחים יהודים? פתאום אני אח שלך? מנסור עבאס, יואב סגלוביץ', טיבי וג'ובראן אחים שלי! אתה אפילו לא ממזר חורג...!". ריכטר, על פי דבריו, הוא אח של אחמד טיבי ואפילו לא אח חוגר של סמוטריץ'.

קובי ריכטר הוא מראשי מחאת הטייסים, ומראשי אליטת ההון בישראל, הוא קרא לאי התייצבות גם במהלך המלחמה הנוכחית, ומושך בחוטים במהלכים של איזנקוט. על פי פרסום של עמית סגל בעבר, הוא מראשי המחאה שהחליטו שבני גנץ אינו מספק את הסחורה ויש להחליפו באיזנקוט. לדברי ריכטר: "אם היהודים הדמוקרטים לא יתאחדו עם הערבים לא נהיה רוב". המהלך שהוא וחבריו מובילים, באמצעות איזנקוט, לתפיסת השלטון בישראל בהתאחדות עם האויב הערבי, הוא מהלך מכוון.

איך קיבוצניק, טייס, איש עסקים ויזם, לוקה בעיוורון כזה, נכנס ל'ורטיגו', מתנתק מהעם היהודי, ומבקש להכפיף את השלטון בישראל לאויב מבית?

לפני כ-120 שנה כתב הראי"ה קוק כי הצלחתו של המפעל הציוני תלויה בייסודו על האמונה היהודית. לדבריו, הכוחות בתנועה הציונית המבוססים על עולם ערכים לא יהודי, ולא מאמין, יהפכו "למשחית ולמפלצת, ולבסוף גם לשנאת ישראל וארץ ישראל". שליטת הכוחות הללו תוביל לאסון גדול. בראשיתו של המפעל הציוני, בזמן בניין הגוף הלאומי ומערכותיו, התודעה הלאומית היהודית האינסטינקטיבית פיעמה בלבבות והייתה הדחף למעשה הציוני. אך כאשר יגיע השלב של בניין הרוח היהודית בציון, לא יהיה די באינסטינקט. בזמן הזה מי שתודעתו מנותקת מהאמונה היהודית יהפוך לרועץ ולשונא ישראל.

ריכטר וחבריו כבר אמרו בעבר 'אנחנו המדינה' אנחנו הכלכלה ואנחנו הביטחון. הם ודומיהם שרפו את הרחובות במחאה, וקראו לאי התייצבות אז ובמהלך המלחמה הנוכחית. ריכטר מייצג מיעוט קטן ושונא, המתנכר לשורשיו ולאחיו היהודים, לכן הם זקוקים למועמדים מטעמם שיסוו את עמדותיהם. הם מנסים להוביל את המדינה באמצעות הכסף, תוך קידום אנשים כאיזנקוט, שאינם מזוהים ציבורית עם עמדותיהם. בדרך זו הם מבקשים להמיר את זהותה של ישראל ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה.

דברי אינם מופנים אל ריכטר ודומיו. עם ישראל יעבור גם אותם. אני פונה אל מי שהם מנסים להשתמש בו. מתן כהנא, לשם משל. חברי לספסל הלימודים.

מתן, אנשים אחים אנחנו! עם ישראל חזר ארצה מכל הגלויות על מנת להקים כאן מדינה יהודית. ה'ורטיגו' של ריכטר וחבריו המבקשים להמיר את המפעל הציוני, שפעל לגאולת העם והארץ, בדמוקרטיה דמיונית המבוססת על אויבי ישראל לא יצלח. לא ייטוש ה' עמו, שיבת ציון השלישית תימשך, המדינה היהודית תתבסס ותשגשג, עם ישראל ינצח את אויביו מבחוץ ומבפנים. מתן, אתה בשעת מבחן היסטורי, המצפן הערכי היהודי חייב להתוות את הכיוון, ולהוביל לאחדות יהודית. אתה זוכה להזדמנות לעשות תשובה גמורה, לפרוש מהחטא של העמדת ממשלה ע"י אויבי ישראל, אל תחמיץ את השעה.